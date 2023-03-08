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"Ben Hızır'ım" deyip üç üniversite bitirmiş vatandaşı dolandırdı

İzmir'in Konak ilçesinde kendisini Hızır Aleyhisselâm (A.S.) olarak tanıtan bir kişi, üç üniversite bitiren şahsı kurban borcu olduğu ve paraları Cebrail Aleyhisselam'a vereceğini söyleyerek dolandırdı.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 23:23
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"Ben Hızır'ım" deyip üç üniversite bitirmiş vatandaşı dolandırdı

''Ben Hızır'ım'' deyip üç üniversite bitirmiş vatandaşı dolandırdı
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(İHA) - Dolandırıldığını anlayan adam şikayetçi olurken, dolandırıcı her yerde aranıyor.

Olay, 3 Mart günü Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yolda yürüyen Ş.T., kır saçlı, beyaz sakallı ve kırmızı montlu bir şahsın yanına gelerek "Beklediğin kişi benim, beni Allah gönderdi. Ben Hızır Aleyhisselam'ım. Senin bir kurbanın var, bana para vermen lazım. Bunu Cebrail‘e götüreceğim" dedi.

Kendisine dua eden adam ile birlikte aynı gün saat 13.30 sıralarında banka şubesinden 2 bin 500 lira çeken Ş.T., olaydan 3 gün sonra dolandırıldığını anladı.

Polis merkezine giderek şikayetçi olan üç üniversite mezunu bitirdiği öğrenilen Ş.T.'yi dolandıran şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

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