Benden sonra tufan deyimi ne anlama geliyor?

Benden sonra tufan deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Birisinin sorumsuzca davrandıktan sonra oluşacak sorunlardan veya felaketlerden kendisini sorumlu tutmadığını ifade etmek için kullanılır. Bu deyim genellikle bir kişinin veya bir grup insanın, yapacaklarından sonraki olumsuz sonuçlardan kaçınmak veya sorumluluğu üstlenmemek için kullanılır.

Örneğin, bir iş yerinde görevini ihmal eden bir çalışanın patronuna bu cümleyi kurması, olası kötü sonuçlardan kendisinin sorumlu tutulmaması gerektiğini ima eder.

BENDEN SONRA TUFAN DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bu saatten sonra ne yaptığınız beni hiç ilgilendirmez, benden sonra tufan gemisini kurtaran kaptan."