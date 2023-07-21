Benfica Al Nassr'a gol yağdırdı. Ronaldo da kurtaramadı

Editör: Hamza Özalkuş
Portekiz'in Benfica takımı, Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımı ile oynadığı hazırlık maçını farklı kazandı.
Al Nassr'da forma giyen dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun da oynadığı maçı Benfica 4-1 kazandı.
Benfica, yeni transferi Di Maria ile 23. dakikada öne geçerken, 31. dakikada Ramos farkı ikiye çıkardı.
Ramos, 39. dakikada bir gol daha atarak durumu 3-0 yaptı. İlk yarının son dakikalarında Al Ghannam'ın golü Al Nassr'ı umutlandırdı.
Ancak ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Benfica, Schjeldurup'un fileleri havalandırmasıyla sahadan 4-1 galip ayrıldı.
Al Nassr, 3 gün önce oynadığı hazırlık maçında da İspanya'nın Celta Vigo takımına 5-0 yenilmişti.