Benfica Al Nassr'a gol yağdırdı. Ronaldo da kurtaramadı

Ronaldolu Al Nassr, hazırlık maçında Benfica'dan fark yedi.

Benfica Al Nassr'a gol yağdırdı. Ronaldo da kurtaramadı

Editör: Hamza Özalkuş

Portekiz'in Benfica takımı, Suudi Arabistan'ın Al Nassr takımı ile oynadığı hazırlık maçını farklı kazandı.

Al Nassr'da forma giyen dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo'nun da oynadığı maçı Benfica 4-1 kazandı.

Benfica, yeni transferi Di Maria ile 23. dakikada öne geçerken, 31. dakikada Ramos farkı ikiye çıkardı.

Ramos, 39. dakikada bir gol daha atarak durumu 3-0 yaptı. İlk yarının son dakikalarında Al Ghannam'ın golü Al Nassr'ı umutlandırdı.

Ancak ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Benfica, Schjeldurup'un fileleri havalandırmasıyla sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Al Nassr, 3 gün önce oynadığı hazırlık maçında da İspanya'nın Celta Vigo takımına 5-0 yenilmişti.

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