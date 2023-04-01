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Benfica 3 yıl daha Alman teknik adama emanet

Portekiz 1. Futbol Ligi ekibi Benfica, Alman teknik direktör Roger Schmidt'in sözleşmesini yeniledi.

Haber Giriş: 1 Nisan 2023 Cumartesi - 14:14
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Benfica ve Schmidt 2026'ya kadar devam edecek

Benfica 3 yıl daha Alman teknik adama emanet
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Benfica Kulübü, Roger Schmidt'in 2024'te bitecek kontratının 30 Haziran 2026'ya kadar uzatıldığını duyurdu.

Daha önce Almanya'da Paderborn, Bayer Leverkusen, Avusturya'da Salzburg, Çin'de Beijing Guoan ve Hollanda'da PSV'yi çalıştıran 56 yaşındaki Schmidt, geçen sezon sonunda Benfica'ya imza atmıştı.

Bu sezon 25 haftası geride kalan Portekiz liginde tek yenilgi yaşayan Benfica, 68 puan toplayarak en yakın rakibi Porto'nun 10 puan önünde zirvede yer aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise namağlup şekilde çeyrek finale yükselen Portekiz temsilcisi, İtalya'nın Inter takımıyla eşleşti. (AA)

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