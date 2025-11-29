Süper Lig devi Beşiktaş'ta krize neden olan Rafa Silva için her geçen gün yeni iddialar ortaya atılıyor. Siyah-beyazlılardan ayrılmak isteyen yıldız oyuncunun eski kulübü Benfica'ya transfer olacağı öne sürülmüşken, bu konu hakkında resmi ağızdan bir cevap geldi.

BENFICA BAŞKANI RUI COSTA'DAN RAFA SILVA SORUSUNA KAÇAMAK CEVAP

Benfica Başkanı Rui Costa'ya bir gazeteci "Rafa Silva'nın Benfica'ya döneceği konuşuluyor. Taraftara bir Noel hediyeniz olacak mı?" sorusunu sordu.

Costa, bu soruya şu sözlerle cevap verdi, ""Rafa Silva, Beşiktaş'ın oyuncusu. Benfica oyuncusu değil. Bu yüzden şu anda bundan konuşmanın bir anlamı yok. Noel hediyesi vermesi gerekenler de şu an burada olan ve yıl sonuna kadar oynayacağımız maçları kazanmak için çalışmak zorunda olan mevcut oyuncularımız."