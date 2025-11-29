Bu sezon büyük hayal kırıklığına sebep olan Beşiktaş'ta devre arası için transfer çalışmaları hız kazandı. Stoper bölgesine takviye yapmak istediği bilinen siyah-beyazlılara sürpriz bir mesaj geldi.

ALEXANDER DJIKU'DAN BEŞİKTAŞ'A HABER

Sözcü'de yer alan habere göre: Fenerbahçe'nin eski savunmacısı Alexander Djiku, Spartak Moskova'da mutlu değil. Tecrübeli stoper oyuncusunun, Süper Lig devi Beşiktaş'a mesaj gönderdiği iddia edildi. Djiku'nun yolladığı mesajda "Ocak ayında beni alın' dediği aktarıldı.

2027 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Spartak Moskova'ya 2.5 milyon euro karşılığında transfer olan Alexander Djiku'nun Rus ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 31 yaşındaki ismin güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.