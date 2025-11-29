Bu sezon büyük hayal kırıklığına sebep olan Beşiktaş'ta devre arası için transfer çalışmaları hız kazandı. Stoper bölgesine takviye yapmak istediği bilinen siyah-beyazlılara sürpriz bir mesaj geldi.

ALEXANDER DJIKU'DAN BEŞİKTAŞ'A HABER

Sözcü'de yer alan habere göre: Fenerbahçe'nin eski savunmacısı Alexander Djiku, Spartak Moskova'da mutlu değil. Tecrübeli stoper oyuncusunun, Süper Lig devi Beşiktaş'a mesaj gönderdiği iddia edildi. Djiku'nun yolladığı mesajda "Ocak ayında beni alın' dediği aktarıldı.

Sadettin Saran'dan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi olay karar!Sadettin Saran'dan Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi olay karar!Spor

Fenerbahçe'nin eski yıldızı Süper Lig devine mesaj gönderdi! 'Beni alın' - Resim : 2

Jhon Duran'ın rakibine kafa atma sebebi ortaya çıktı!Jhon Duran'ın rakibine kafa atma sebebi ortaya çıktı!Spor

2027 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Spartak Moskova'ya 2.5 milyon euro karşılığında transfer olan Alexander Djiku'nun Rus ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 31 yaşındaki ismin güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

Fernando Muslera'ya tarihi ceza!Fernando Muslera'ya tarihi ceza!Spor
Ortalık savaş alanına döndü! 17 kırmızı kart çıktı: Tekme ve yumruklar havada uçuştuOrtalık savaş alanına döndü! 17 kırmızı kart çıktı: Tekme ve yumruklar havada uçuştuSpor
Marcao Teixeira'dan Galatasaraylıları kızdıracak açıklama!Marcao Teixeira'dan Galatasaraylıları kızdıracak açıklama!Spor