Başarılı şarkıcı Bengü ile 6 yıllık eşi Selim Selimoğlu, geçen yıl tek celsede boşanmıştı. Çocukları için dostça ayrılan çiftin yeni paylaştığı fotoğraf büyük ilgi çekti. İkilinin ayrılığa dayanamayarak yeniden birlikte olma ihtimali konuşuluyor.

Kalbim, Unut Beni, Saygımdan ve Aşkım gibi pek çok hit şarkının sahibi ünlü şarkıcı Bengü, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor.

Geçen sene 6 yıllık evliliğini noktalayan Bengü’nün son paylaşımı merak uyandırdı.

Bengü, 2018’de Selim Selimoğlu ile evlenmiş ve bu evlilikten iki çocuk dünyaya getirmişti.

İlk kızı Zeynep’i evliliğinin birinci yılında, ikinci çocuğu Selim’i ise geçen kasım ayında kucağına almıştı.

6 YILLIK EVLİLİK SONA ERDİ

Çift, 6 yıllık evliliğini geçen yıl anlaşmalı olarak bitirmişti. Çocukların velayeti anne Bengü’de kalmıştı.

‘ZAMANLA ZARAR GÖRMEYE BAŞLADIK’

Boşanma sonrası açıklama yapan Bengü, “Severek evlendik ve iki dünya güzeli evlat nasip oldu. Ancak evlilik bazen karşılıklı beklentiler ve fikir ayrılıkları sebebiyle sürdürülemeyebilir. İki taraf da çok çabaladı ama zamanla zarar görmeye başladık. Asla kötü bir şekilde bitmiş bir evlilik değil” demişti.

Dostça ayrılan çift, çocukları için sık sık bir araya geliyordu. Bu kez oğullarının okulunda düzenlenen bir etkinliğe birlikte katıldılar.

Oğulları için buluşan Bengü ile Selim’in fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

Bengü’nün eski eşinin adının yanına kırmızı kalp emojisi koyması, barışma iddialarını yeniden gündeme getirdi. Çiftten henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BENGÜ KİMDİR?

Bengü (tam adı Bengü Erden), 2 Nisan 1979 İzmir doğumlu Türk pop müzik şarkıcısı, söz yazarı ve oyuncudur.

Müzik kariyerine 1990’ların sonunda başlayan Bengü, asıl çıkışını 2000’li yılların başında yaptı.

Özellikle 2005 yılında çıkardığı “Bengü” albümüyle geniş kitlelere ulaştı. “Korkum Yok”, “Unut Beni”, “Saygımdan”, “İki Melek”, “Kalbim”, “Aşkım”, “Haberin Olsun”, “Saat 03.00”, “Yaralı”, “Gezegen” ve “Kuzum” gibi birçok şarkısı hit oldu.

Kariyeri boyunca 10 stüdyo albümü yayımladı (en son albümü 2022’de çıktı).

Altın Plak ve Kral TV Video Müzik Ödülleri gibi birçok ödül aldı. Şarkılarının büyük kısmı kendi söz ve bestelerinden oluşuyor.Özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Bengü, 2018 yılında iş insanı Selim Selimoğlu ile evlendi.

Bu evlilikten iki çocuğu oldu: Zeynep (2019 doğumlu) ve Selim (2023 doğumlu). Çift, 2024 yılında anlaşmalı olarak boşandı.

Şu anda hem müzik kariyerine devam ediyor hem de iki çocuğuna annelik yapıyor.

Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan, samimi ve enerjik kişiliğiyle sevilen bir sanatçıdır.

