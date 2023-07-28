Beni zıvanadan çıkartma lafındaki zıvana ne demektir?

Sosyal medyada paylaşılan bir görsele göre, zıvadan çıkmak deyimi trafik polislerinin eskiden içinde nöbet tuttuğu silindirden geldiği öne sürüldü.

Beni zıvanadan çıkartma lafındaki zıvana ne demektir?

Zıvanadan çıkmak deyiminin 1960’lı yıllarda trafik polislerinin içinde nöbet tuttuğu metal silindirinden aldığı iddiası ortaya atıldı.

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf zıvanadan çıkmak deyiminin nerden geldiğini ve ne anlama geldiğini anlatıyor.

Görselde şu ifadeler kullanılıyor:

Görselde gördüğün standın adı zıvanadır. Eskiden polisler bunun içinde dururmuş. Beni zıvanadan çıkarma lafı buradan gelir.

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Fakat bazı iddialara göre de bu söylenti doğru değil. Trafik polislerinin görev yapmadığı yıllarda da bu deyimin kullanıldığı öne sürenler de var.

Öte yandan zıvanadan çıkmak deyimi “çok sinirlenmek, öfkelenmek ve denetlenemez duruma gelmek” anlamlarına gelmektedir.

Zıvana kelimesi ise Farsça kökenli olup, “İki ucu açık küçük boru, bir kilit dilinin yerleşmesi için açılmış delik, testere biçiminde açılır kapanır bağ bıçağı, direk başlarında bırakılan çıkıntı” anlamındadır.

Trafik polislerinin içinde nöbet tuttuğu metal silindire “zıvana” denmiş ve polislerin sinirlendirildiklerinde “beni zıvanadan çıkarma” demiş olmaları olası olduğu ; ancak, zıvanadan çıkmak deyiminin kökeni ile bu durum ilişkilendirilemeyeceği de yine iddialar arasında.

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