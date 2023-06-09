Erdal Özyağcılar, Seray Gözler ve Onur Buldu’nun başrollerinde yer aldığı Benim Güzel Ailem dizisinin tanıtım fragmanı yayınlandı. Yaz döneminde başlayacak olan dizi TRT1 ekranlarında yayınlanacak. Peki, Benim Güzel Ailem dizisi konusu nedir? Benim Güzel Ailem ne zaman başlıyor?

BENİM GÜZEL AİLEM KONUSU NEDİR?

Benim Güzel Ailem dizisinde çocuklarını evlendirmiş bir çiftin yaşamı anlatılıyor. Dört çocuklarının üçünü evlendirilen aile, son çocuklarının düğününe de hazırlık yapmaktadır. Tüm çocuklarının yuvadan uçacağı için ise büyük bir üzüntü duyarlar.

Fakat düğün hazırlığı yaparken diğer üç kardeş ellerinde bavullarla çıkıp gelir. Üç çocuk da eşinden ayrılıp baba evine dönmüştür. Üstelik düğüne hazırlanan evin küçük kızı da evlenmekten vazgeçer. Hal böyle olunca dört çocuklu konakta yepyeni bir macera başlar.

BENİM GÜZEL AİLEM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TRT1 kanalında yayınlanacak Benim Güzel Ailem dizisinden ilk fragman geldi.

BENİM GÜZEL AİLEM OYUNCU KADROSU

Benim Güzel Ailem oyuncuları ise şu şekilde:

- Erdal Özyağcılar

- Seray Gözler

- Onur Buldu

- Melis Babadağ

- Toprak Can Adıgüzel

- Serra Pirinç

- Nergis Kumbasar