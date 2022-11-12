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Bensu Soral'dan çok konuşulacak sözler: Çocuğum olsa kesinlikle setlerde çalıştırmam

'Tuzak' dizisinin Ceren'i Bensu Soral, küçük çocukların setlerde çalıştırılmasına karşı olduğunu belirterek "Kendi çocuğum olsaydı kesinlikle setlerde çalıştırmazdım" dedi. 

Haber Giriş: 12 Kasım 2022 Cumartesi - 09:30
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Bensu Soral'dan samimi itiraf: Çocuğum olsa kesinlikle setlerde çalıştırmam

Bensu Soral'dan çok konuşulacak sözler: Çocuğum olsa kesinlikle setlerde çalıştırmam
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TV8'de yayınlanan 'Tuzak' dizisinde Ceren rolüne hayat veren oyuncu Bensu Soral, önceki gün Nişantaşı City's'den çıkarken objektiflere yansıdı.

Soral, dişindeki rahatsızlık nedeniyle diş doktoruna geldiğini söyledi. Bu rahatsızlığından dolayı konuşmakta zorluk çeken Bensu Soral, dizideki çocuklarının elinden alındığı sahne ile ilgili şöyle konuştu: "Korkunç bir his gerçekten. Acı bir sahneydi. Gerçekten çok üzücü. Ama hayatta bu tür şeyler yaşanıyor. İnsan empati kurduğunda gerçekten çok kötü oluyorsun." 

Küçük çocukların setlerde çalıştırılmasına karşı olduğunu belirten Soral "Kesinlikle çocukların setlerde çalışmasından yana değilim. Çünkü çocuklar için biraz tirajik olduğunu düşünüyorum. Ama yapanlara saygı duymak zorundayız. Kendi çocuğum olsaydı kesinlikle setlerde çalıştırmam. Set ortamında çalışma şartları gerçekten çok zor. Çocukların çocukluğunu yaşamasından yana benim düşüncem" diye konuştu.
 

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