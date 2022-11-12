Bensu Soral'dan çok konuşulacak sözler: Çocuğum olsa kesinlikle setlerde çalıştırmam

TV8'de yayınlanan 'Tuzak' dizisinde Ceren rolüne hayat veren oyuncu Bensu Soral, önceki gün Nişantaşı City's'den çıkarken objektiflere yansıdı.

Soral, dişindeki rahatsızlık nedeniyle diş doktoruna geldiğini söyledi. Bu rahatsızlığından dolayı konuşmakta zorluk çeken Bensu Soral, dizideki çocuklarının elinden alındığı sahne ile ilgili şöyle konuştu: "Korkunç bir his gerçekten. Acı bir sahneydi. Gerçekten çok üzücü. Ama hayatta bu tür şeyler yaşanıyor. İnsan empati kurduğunda gerçekten çok kötü oluyorsun."

Küçük çocukların setlerde çalıştırılmasına karşı olduğunu belirten Soral "Kesinlikle çocukların setlerde çalışmasından yana değilim. Çünkü çocuklar için biraz tirajik olduğunu düşünüyorum. Ama yapanlara saygı duymak zorundayız. Kendi çocuğum olsaydı kesinlikle setlerde çalıştırmam. Set ortamında çalışma şartları gerçekten çok zor. Çocukların çocukluğunu yaşamasından yana benim düşüncem" diye konuştu.

