Bensu Soral'a dolandırıcı şoku. Soluğu savcılıkta aldı

Oyuncu Bensu Soral’ın son günlerde başı dolandırıcılarla dertte…

Soral, sosyal medyada paylaşım yaparak eski telefon numarasının dolandırıcılık girişimi için kullanıldığını açıkladı.

Takipçilerini ve yakınlarını, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak uyaran Bensu Soral, “Merhabalar, 2018 yılında iptal ettirdiğim ve bir daha hiç alakam olmayan hattımla ilgili bazı dolandırıcılık duyumları alıyorum. 533***88 numaralı eski hattımın yeni sahibi, adımı kullanarak insanlardan para istiyor. Bu bahsettiğim numaradan herhangi bir mesaj alırsanız lütfen itibar etmeyiniz. Yaşanan durumla ilgili hukuki süreç başlatılmıştır. Sevgiler.” ifadelerini kullandı.



