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Bensu Soral ve şarkıcı Edis'in dansı olay oldu. Görüntüleri magazin dünyasına bomba gibi düştü

Oğuzhan Koç- Demet Özdemir çiftinin düğününde yapılan bir paylaşımda eşi Hakan Baş ile boşanmanın eşiğinden dönen oyuncu Bensu Soral'ın şarkıcı Edis ile samimi görüntüleri dikkat çekti. İkilinin sarmaş dolaş halleri magazin gündemine bomba gibi düştü.

Galeri Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 10:04
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 10:52
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2018 yılında Hakan Baş ile dünya evine giren oyuncu Bensu Soral, geçtiğimiz aylarda boşanmanın eşiğinden dönmüştü.

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Çift, evliliklerini kurtarmak için bir şans daha vermişti.

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Oğuzhan Koç- Demet Özdemir çiftinin düğününden paylaşım yapan arkadaşlarının yayınladığı videoda şaşkına çeviren detay dikkatlerden kaçmadı.

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Düğüne katılan Bensu Soral ve popüler şarkıcı Edis'in samimi görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

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Pek çok ünlü ismin katıldığı düğünde, ikilinin sarmaş dolaş halleri magazin gündemine bomba gibi düştü.

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Bensu Soral'ın şarkıcı Edis ile samimi halleri yayınlanan bir videoda ortaya çıktı.

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Edis'e sarılan oyuncunun videoya çekildiğinden bihaber olduğu anlaşılıyor.

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İşte o anlar.

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