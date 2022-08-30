Bensu Soral ve şarkıcı Edis'in dansı olay oldu. Görüntüleri magazin dünyasına bomba gibi düştü
Bensu Soral ve şarkıcı Edis'in dansı olay oldu. Görüntüleri magazin dünyasına bomba gibi düştü
Oğuzhan Koç- Demet Özdemir çiftinin düğününde yapılan bir paylaşımda eşi Hakan Baş ile boşanmanın eşiğinden dönen oyuncu Bensu Soral'ın şarkıcı Edis ile samimi görüntüleri dikkat çekti. İkilinin sarmaş dolaş halleri magazin gündemine bomba gibi düştü.
Galeri Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 10:04 Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 10:52