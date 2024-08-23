Benzin istasyonundaki tır alev topuna dönüştü

Olay, Çankırı-Ankara karayolu Ballıca mevkiinde yer alan bir akaryakıt istasyonunda gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonunda park halinde olan bir tırın kabin kısmında henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tırı sardı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, tır kullanılmaz bir hale geldi. Yangının akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürülmesi ise muhtemel bir faciayı önledi.

Yangınla alakalı inceleme başlatıldı.