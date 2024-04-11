Benzin istasyonundan çıktı canından oldu

Kaynak: DHA
Benzin istasyonundan çıktı canından oldu
Düzce'de akaryakıt istasyonundan yola çıkan motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada devrilen motosikletten düşen ve kalp masajı ile hayata döndürülen sürücüsü hastanede yaşamını yitirdi.

Düzce'deki kaza, saat 17.00 sıralarında Düzce Caddesi üzerinde meydana geldi. Akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra iddiaya göre kontrolsüz şekilde yola çıktığı belirtilen Nazmi Arap (46) idaresindeki 81 ADF 761 plakalı motosiklet, Durdu Şer yönetimindeki 81 ACA 761 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazanın ardından motosikletten savrularak asfalt zemine düşen Nazmi Arap ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada kalbi duran motosiklet sürücüsü Nazmi Arap'a sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Kalp masajı ile hayata döndürülen Arap, sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği Düzce Üniversitesi Hastanesinde yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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