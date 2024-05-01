Ünlü oyuncunun oğlu cinsiyet değiştirdi

Kaynak: TemizMagazin
Ünlü oyuncunun oğlu cinsiyet değiştirdi
Oyuncu Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak’ın oğlu Ardahan Toprak cinsiyet değiştirmeye karar verdi.

Çılgın Bediş, Kaygısızlar, kuzenlerim, Tövbeler Olsun Nefes Nefese ve Dilek Taşı gibi birçok başarılı dizide yer alan ünlü oyuncu Çiçek Dilligil bu sefer oynadığı dizilerle değil oğluyla gündem oldu.

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Oyuncu Çiçek Dilligil ve müzisyen Bora Öztoprak’ın 1997 yılında dünyaya gelen çocukları Ardahan Öztoprak eğitimi görmek için Amerika’ya gitmişti. Amerika'da yaşamaya başlayan Ardahan Öztoprak'ın cinsiyet değiştirmeye karar verdiği ortaya çıktı.

TemizMagazin'de yer alan habere göre; Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak çiftinin oğlu Ardahan Toprak ismini Ayda olarak değiştirdi ve fiziksel görüntüsünde değişiklik yaptı.

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"ADI ARTIK AYDA..."

Gazeteci Seyhan Erdağ, konuyla ilgili Ardahan'ın annesi, usta oyuncu Çiçek Dilligil ile görüşme gerçekleştirdi.

Oyuncu Çiçek Dilligil konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Oğlunun 26 yaşında bir birey olduğunu, ailesi olarak çocuklarının yanında olduklarını, oğlunun adının artık Ayda olduğunu belirtti.

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Çiçekliğil, “Uzun da bir süreç içerisinde, bu sabah uyandım hadi diye bir süreç değil... Heves ve marjinal bir durum da değil. Amerika'da yaşıyor biliyorsun; önemli kliniklerden de destek alıyor" ifadelerini kullandı.

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