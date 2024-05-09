Şampiyonlar Ligi yarı final heyecanı Zorlu'da yaşandı

Kaynak: Haber Merkezi
Şampiyonlar Ligi yarı final heyecanı Zorlu'da yaşandı
Ruffles, Real Madrid-Bayern Münih arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final karşılaşmasını izleme etkinliğini Zorlu PSM'de gerçekleştirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin resmi partneri Ruffles, “Varsa Ruffles, Maça Varız” platformu kapsamında Real Madrid ve Bayern Münih arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçını izleme etkinliği gerçekleştirdi.

Platform, bu sene David Beckham ve Thierry Henry’nin başrolünü paylaştığı reklam filminde geçirildi.

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Zorlu PSM’de yapılan etkinlik, Türkiye Yiyecek Kategorisi Kıdemli Pazarlama Direktörü Seren Çankırı’nın konuşmasıyla başlarken, kurulan dev ekrandan Real Madrid-Bayern Münih futbol maçının izlenmesiyle devam etti.

Real Madrid’in 2-1 kazanarak UEFA Şampiyonlar Ligi finalisti olmaya hak kazandığı karşılaşma öncesi ve devre arasında söyleşi düzenlenirken, oyuncu Jessica May’in moderatörlüğünü yaptığı maç izleme etkinliğinde eski milli futbolcu Ümit Karan ile spor yorumcusu Uğur Karakullukçu büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmayla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Karan ayrıca Galatasaray forması altında yaşadığı heyecanlı anları anlattı.

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