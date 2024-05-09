Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması

Kaynak: Haber Merkezi
Talisca'dan flaş Beşiktaş açıklaması
Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca, çarpıcı açıklamalara imza attı. En iyi günlerinin Beşiktaş'ta geçtiğini ancak Al Nassr'da bunun değiştiğini ifade etti.

Her transfer döneminde adı neredeyse Beşiktaş ile anılan Anderson Talisca, Brezilya basınından Globo'ya konuştu.

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BEŞİKTAŞ AÇIKLAMASI
Eski takımı Beşiktaş ile ilgili açıklama yapan Brezilyalı futbolcu, “Bence kariyerimin en iyi günlerini Beşiktaş’ta yaşamıştım ancak Al Nassr’da Beşiktaş’taki dönemimi geride bıraktım. Ben oraya gittiğimde sadece 6 yabancı vardı. Uzun vadede büyüme olacağını biliyorduk ama bu kadar hızlı değildi. Ronaldo’nun gelişiyle her şey değişti. Bugün, dünya liglerine bakarsanız Arap Ligi’nin ilk 10 arasında olduğunu görürsünüz. Giderek daha da gelişecek” dedi.

'RONALDO ÇOK SAKİN BİR ADAM''
Cristiano Ronaldo ile olan ilişkisine değinen Talisca, "Çok sakin bir adam. Sahada çok iyi bir ilişkimiz var." ifadelerini kullandı.

''EN BÜYÜK HAYALİM...''
Brezilya Milli Takımı hedefini açıklayan yıldız isim, "En büyük hayalim yüksek seviyede devam edip milli takım formasını giymek" şeklinde konuştu.

JORGE JESUS SÖZLERİ
Jorge Jesus'un kariyerindeki sıçramada büyük pay sahibi olduğunu aktaran Talisca, "Bahia'dayken biraz daha geride oynuyordum, Jesus benim ne kadar iyi bir bitirici olduğumu gördüğünde Benfica'da beni daha önde oynatmaya başladı. Tüm bunlar kariyerimde büyük bir fark yarattı. Aslında gelişimim için bir dönüm noktası oldu" dedi.

''PLANLARIM ARASINDA YOK''
Altyapısında yetiştiği Bahia'ya bir gün geri döneceğinin sinyalini veren Brezilyalı yıldız, "Bahia beni istemediği sürece bu benim vazgeçmeyeceğim bir şey ancak şu an Brezilya'ya dönmek planlarım arasında yok. Kariyerimi Bahia'da sonlandırmak zaten düşündüğüm, her zaman kalbimde olan bir şey. Bana kapılarını açtılar. Geri dönüş için matematiksel hesaplara girmiyorum. Kalitesiz bir şekilde bitirmek istemiyorum." ifadelerini kullandı.

BU SEZON ALEV ALDI
Bu sezon tüm kulvarlarla 25 maçta forma giyen Talisca, 25 gol atarken 4 asist yaptı.

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