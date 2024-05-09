Sinan Ateş’in tetikçilerini kaçıran aracın Ülkü Ocakları önünde fotoğrafı çıktı

Kaynak: Haber Merkezi
Sinan Ateş’in tetikçilerini kaçıran aracın Ülkü Ocakları önünde fotoğrafı çıktı
Sinan Ateş'in katil zanlısı Eray Özyağcı'nın, cinayetin ardından kaçırıldığı tespit edilen 06 AT 5021 plakalı aracın Ülkü Ocakları Genel Merkezi önünde fotoğrafı çıktı. Aracı Ülkü Ocakları Başkanı Yıldırım da kullanmış.

Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'i öldüren tetikçi Eray Özyağcı'nın kaçırıldığı 06 AT 5021 plakalı Audi marka lüks aracın Ülkü Ocakları Genel Merkez Binası önünde fotoğrafı çıktı.

Aracın Ülkü Ocakları'nın mevcut başkanı Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım tarafından da kullanıldığı tespit edildi.

Sinan Ateş suikastına ilişkin hazırlanan iddianame MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısının ardından kabul edilmişti.

İddianamede, Audi marka çakarlı lüks araca ilişkin bilgilere yer verilmemesine rağmen, T24'ten Asuman Aranca'nın elde ettiği bilgilere göre, suikastın ertesi gününe ait PTS görüntülerinde söz konusu aracın tespit edilmiş olduğu belirtilmişti.

Görüntülerde, Sinan Ateş cinayetinin tetikçisi Eray Özyağcı'yı kaçıran aracın Ülkü Ocakları'nın eski yöneticilerinden Tolgahan Demirbaş ile Emre Yüksel tarafından kullanıldığı tespit edilmişti.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, olayla ilgili olarak aracın koruma tahsisine dair bilgilerin bulunduğunu ve aracın kullanımıyla ilgili detayların incelenmesi gerektiğini ifade etmişti.

Ancak, bu ifade iddianameye dâhil edilmemişti.

Ayşe Ateş, aracın kayıtlarının kim adına olduğu, aracın kullanımına ilişkin tarihlerdeki gişe geçiş bilgileri ve Plaka Tanıma Sistemi'nden geçiş güzergâhlarının tespit edilmesini ve araçta kimlerin bulunduğunun belirlenmesini talep etmişti.

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İSTENEN CEZALAR

Eray Özyağcı, Murat Balkaya ve Halil Kurt hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Selman Bozkurt'a karşı işlenen "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçu için ise 13 ila 20 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edildi.

Mustafa Çep ve Tolgahan Demirbaş'a cinayete azmettirme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. Ayrıca, Eray Özyağcı'nın ruhsatsız tabanca taşıma suçundan 1 ila 3 yıl, Tolgahan Demirbaş'ın ise zincirleme şekilde kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme suçundan 3 ila 7 yıl arasında değişen hapis cezaları talep edildi.

Diğer şüpheliler olan Asarkaya, Saraç, Köktürk, Yüce, Uzunlar, Gelenbey, Çolak, Bayraktar, Güney, Ersoy, Zorlu, Ataç, Yüksel, Öktem, Karadeniz, Atay ve Aykal'a "tasarlayarak kasten öldürmeye yardım" suçundan 15 ila 20 yıl arasında değişen hapis cezaları talep ediliyor. Aykal'a ek olarak, kamu görevinin kötüye kullanılması ve kişisel bilgilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilmesi suçundan ise 3 ila 6 yıl arasında değişen hapis cezası isteniyor.

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