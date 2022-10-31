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Akaryakıtta indirim yok zam var! İşte benzinde yeni fiyatlar

İstanbul'da bugün motorinin güncel fiyatı 26,37 lira, benzinin litre fiyatı ise 20.65 liradan satılıyor. Gece yarısı itibariyle benzin istasyonlarındaki tabela zamla birlikte değişecek. 1 Kasım 2022 salı günü itibarıyla benzinin litresi 71 kuruş zamlanacak. Bu zamla birlikte benzinin litre fiyatı 21 lirayı aşacak. 

Haber Giriş: 31 Ekim 2022 Pazartesi - 14:59
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Benzine bir zam daha geldi

Akaryakıtta indirim yok zam var! İşte benzinde yeni fiyatlar
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1 Kasım 2022 itibarıyla benzinin litre fiyatı; İstanbul’da 21,37 TL’ye, İzmir’de 21,51 TL’ye ve Ankara’da ise 21,53 TL’ye yükselecek.

Brent petrolün varili geçen hafta perşembe günü 95 dolara kadar çıkmıştı. Benzine zammı bu yükseliş getirdi. Ancak petrol fiyatları rotasını yeniden aşağı yönlü çevirmiş ve cuma gününü yüzde 1.5 düşüşle 93.77 dolardan kapatmıştı. Petrol fiyatları yeni haftada düşüşte. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,01 azalarak 92,82 dolara kadar indi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,09 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, piyasalarda yeniden zemin kazanan zayıf talep endişeleri etkili oldu. Bugün açıklanan verilere göre dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı ülkede imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 49,2'ye, hizmet sektörü PMI da 48,7'ye gerileyerek daralmaya işaret etti. Küresel çapta resesyon endişeleri de petrol talebi görünümünü olumsuz etkileyerek fiyatlardaki düşüşü destekliyor.

OPEC'TEN KÖTÜ HABER

Petrolün varil fiyatındaki bu düşüşü OPEC frenlemeye niyetli. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu yarın itibarıyla günlük petrol üretiminde 2 milyon varillik kesintiye gidiyor. Avrupa Birliği de 6'ncı yaptırım paketi kapsamında Rusya'dan deniz yoluyla ham petrol tedarikini 5 Aralık'ta kesmeyi planlıyor. Bu durum piyasalarda arz endişelerini güçlendirirken, fiyatların aşağı yönlü seyrini de sınırlıyor. Brent petrolde teknik olarak 93,84 ile 95,20 dolar aralığının direnç, 92,48 ile 91,12 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

BENZİN VE MOTORİNDE GÜNCEL FİYATLAR

Akaryakıt fiyatlarında en son motorine gelen indirim haberini vermiştik. 22 Ekim'de motorin fiyatları 1 lira 7 kuruş ucuzlamıştı. Henüz yeni benzin zammının yansımadığı güncel benzin ve motorin fiyatları şöyle:

İSTANBUL
Benzin: 20,65 lira
Motorin: 26,37 lira

ANKARA
Benzin: 20,79 lira
Motorin: 26,50 lira

İZMİR
Benzin: 20,78 lira
Motorin: 26,52 lira

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Abbas
31.10.2022 15:07
Aman lafı bile olmaz 71 kuruşcuk !!  
 
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