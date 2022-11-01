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Doğalgazda kasım ayı tarifesi belli oldu

Doğalgazda mesken, sanayi ve elektrik üretim amaçlı abonelerin kasım ayı tarifesi sabit kaldı. 

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 09:07
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Doğalgazda kasım ayı tarifesi belli oldu

Doğalgazda kasım ayı tarifesi belli oldu
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Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ’nin (BOTAŞ) internet sitesinde, kasım ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı.

Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine kasımda uygulayacağı satış fiyatı sabit kalarak 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 lira oldu.

AYLIK HESAPLANIYOR

Sanayi abonelerinin tarifesi, kademe 1 için 1000 metreküp doğalgaz fiyatı 7 bin 124 lira, kademe 2 için ise 15 bin 833 lira olarak belirlendi.

Elektrik üretim amaçlı tarifede ise 1000 metreküp doğalgazın fiyatı 20 bin 625 olarak açıklandı. Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık hesaplanıyor.

EKİM AYINDA DA ZAM OLMAMIŞTI

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ekim ayında da tüm tarifeleri sabit tutmuştu.

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