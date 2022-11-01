Bulut depolama ücretlerine zam yapıldı

Avrupa’da faturaların yüzde 50 oranında arttığı, bulut depolama ücretlerine zam yapıldığı ortaya çıktı. Bir enerji krizinin ortasındaki veri merkezleri durumdan olumsuz etkilendi. Bulut depolama merkezlerindeki meydana gelen maliyet artışı kullanıcılara da yansıdı.

İngiltere’nin Manchester bölgesinde yer alan M247 isimli merkezi bulut hizmetleri sağlayıcısı fiyatları yüzde 161 oranında artırdı. Fransa merkezli bulut sağlayıcısı OVHcloud ve Almanya merkezli Hetzner de geçtiğimiz günlerde yüzde 10 oranında faturaya zammı yansıttı.

İlk çıktığı dönemden bu yana fiyatları dünya genelinde düşen bulut depolama hizmetlerinde zam dönemine girildi. Çoğu Avrupa merkezli bulut depolama hizmeti 2023 yılının zor geçeceği belirtti. Bu şirketler için enerji maliyetleri, genel satış maliyetinin oldukça önemli bir yüzdesini oluşturmaktadır. Rusya ile yaşanan gerilim sonucunda maliyetlerin yakın zamanda düşmeyeceği aktarıldı.