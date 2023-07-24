İngiltere’de yüzde 5 benzin zammını çırılçıplak bisiklete binerek protesto ettiler

İngiltere’de her yıl petrole olan bağımlılığı ve hava kirliliğini protesto etmek için çırılçıplak bisiklete binen protestocuların eylemi bu yıl yüzde 5’lik benzin zammına denk geldi.

İngiltere’de yüzde 5 benzin zammını çırılçıplak bisiklete binerek protesto ettiler

İngiltere’de benzin zamları ilginç bir protestoyla eleştirildi. Akaryakıta yapılan yüzde 5’lik zam sonrası, normalde de her yıl düzenlenen ve petrole bağımlılığın protesto edildiği çırılçıplak bisiklete binme eylemi Londra’da gerçekleştirildi.

Çırılçıplak bisikletlerine binen kadın erkek yüzlerce vatandaş ilginç görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

PROTESTOLAR HER YIL YAPILIYOR

Protestocular “Motorlu taşıtların yanında bisikletçilerin savunmasızlığını göstermek için çıplak ya da 'cesaret edebildiğin kadar çıplak' biniyoruz. Derimiz ve kemiklerimiz, sağlam ve güçlü motorlu taşıtlara karşı koruma sağlayamıyor ve benzin ve dizel egzozlarından çıkan emisyonlar, hepimizin soluduğu havayı zehirliyor" dedi.

Bu protestoların her yıl gerçekleştirildiği belirtildi.

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