Beraber serinlediği kadını boğmaya çalıştı. Etraftakiler adamı döverek kadını kurtardı

İspanya'da yaşanan akıl almaz olay görenleri şoke etti. Valensiya'da bir parktaki süs havuzunda meydana gelen olayda, kimliği açıklanmayan orta yaşlı bir adamın dakikalar önce havuzda birlikte serinlediği bir kadına saldırdığı ve onu havuzun içinde boğmaya çalıştığı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Talihsiz kadın, etraftaki insanların yardımıyla adamın elinden kurtulurken, saldırganın da olayın ardından cinayete teşebbüsten tutuklandığı açıklandı.

KADINI HIRSIZ SANDI

Olayın nedeni ise oradan geçen bir kişi, serinleyen ikilinin fotoğraflarını çekmeyi teklif etti. İkili teklifi kabul etti ama 52 yaşındaki adam kendisine cep telefonunu verince, fotoğraflarını çekmek isteyen yabancı telefonu alıp hızla kaçtı.

Telefonu çalınan adam, birlikte serinlediği kadının da hırsızla bir bağlantısı olduğunu düşündüğü için ona saldırırken, kadının kafasını suya gömerek onu boğmaya çalıştığı anlar ise insanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İnsanlar ''Onu öldürecek!'' diye bağırmaya başlayınca etraftakiler talihsiz kadını kurtarmak için yardıma koştu.

SALDIRGAN TUTUKLANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis, saldırıdan kurtulan kadına giysi verirken, sağlık görevlileri de ikiliyi hastaneye kaldırdı.

Hastanede yapılan müdahalede, saldırganın kaşı ve elmacık kemiğinin kesildiği, kadının ise adam onu ​​boğmaya çalışırken aldığı darbelerden dolayı tedavi altında olduğu öğrenildi.

Kimliği açıklanmayan saldırgan cinayete teşebbüsten tutuklandı