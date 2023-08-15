Berat Albayrak’ın nerede olduğu ortaya çıktı. Gazeteci babası açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa ettikten sonra bir daha kamuoyu önüne çıkmayan Berat Albayrak'ın nerede olduğunu babası Sadık Albayrak açıkladı.

Berat Albayrak’ın nerede olduğu ortaya çıktı. Gazeteci babası açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak, 2015 ve 2018 yılları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, 2018 ve 2020 yılları arasında da Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapmıştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevi süresince Merkez Bankası rezervlerinden 128 milyar dolar satıldığı iddia edilen Berat Albayrak, görevinden istifa ettikten sonra kamuoyu karşısına çıkmadı.

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Nerede, ne iş yaptığı merak edilen Berat Albayrak hakkında merak edilenleri babası gazeteci Sadık Albayrak açıkladı.

Sadık Albayrak, oğlunun kurucusu olduğu Nun Okulları ile ilgilendiğini açıkladı.

İşte Sadık Albayrak ile konuşan Sabah yazarı Yavuz Donat'ın yazısının ilgili bölümü:

"Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı... Ortalıkta görünmüyor... Konuşmuyor... Yazmıyor... Nerelerde? Ne yapıyor? Baba Albayrak, "İstanbul'da" dedi:

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı'yla uğraşıyor.

Yeni bir nesil yetiştiriyor... Geleceğin Türkiye'sinin insan kaynağını... Yöneticilerini. Berat yolunu çizdi... Okuyor... Araştırıyor... Çocuklarıyla ilgileniyor... Kaderin çizdiği yolda yürümek boynumuzun borcu."

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