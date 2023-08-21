Berat Albayrak aylar sonra fotoğraf verdi. Eşi ve çocuklarıyla gitti

Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa ettikten sonra ortadan kaybolan Berat Albayrak aylar sonra ailesiyle birlikte görüntülendi.

Berat Albayrak aylar sonra fotoğraf verdi. Eşi ve çocuklarıyla gitti

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, istifasının ardından adeta sırra kadem basmıştı.

Uzun bir süre kamuoyunda görülmeyen Berat Albayrak ailesiyle birlikte görüntülendi.

EŞİ VE OĞULLARIYLA MAÇI İZLEDİ

Berat Albayrak, dün akşam Sinan Erdem Spor Salonu'nda eşi Esra Erdoğan Albayrak ve oğullarıyla birlikte Türkiye-Hırvatistan basketbol maçını izledi.

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BABASI NEREDE OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI

Sadık Albayrak, geçen hafta oğlu Berat Albayrak'la ilgili yaptığı açıklamada "İstanbul'da. Nun Eğitim ve Kültür Vakfı'yla uğraşıyor. Yeni bir nesil yetiştiriyor... Geleceğin Türkiye'sinin insan kaynağını... Yöneticilerini. Berat yolunu çizdi. Okuyor, araştırıyor, çocuklarıyla ilgileniyor. Kaderin çizdiği yolda yürümek boynumuzun borcu" demişti.

Berat Albayrak, 8 Kasım 2020’de Instagram hesabından yaptığı duyuruda sağlık sebepleri nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

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