Berber fiyatları uçtu. Bu yıl 4.kez zamlandı

Türkiye'de bölgelere göre berber fiyatları değişkenlik gösteriyor. Artan enflasyonla birlikte berberlerde saç kesim ücretlerine de zam geldi.

Milli Gazete'de yer alan habere göre, İstanbul'da saç - sakal kesim ücretleri ortalama olarak 270 liraya yükseldi.

ORTALAMA FİYAT 270 LİRA

Erkek ve çocuk tıraş ücretleri zamlandı. Erkek saç kesim ortalama 200 lira ortalamasında ancak sakal da işin içine girince bu fiyat 270 liraya çıkıyor.

Genel ortalama olarak 250 lira olarak kabul edilen erkek saç kesimi, çocuklarda ise 150 lira civarlarında bulunuyor.

Berber fiyatlarına bir yılda 3 kere zam gelmişti, bu zamla birlikte bir yılda 4.kez zam geldi.