Berberden çöp atan müşterisine tokat: "Yaptığı terbiyesizlik olduğundan dayanamadım"

Kaynak: Haber Merkezi
Berberden çöp atan müşterisine tokat: "Yaptığı terbiyesizlik olduğundan dayanamadım"
Bir berber dükkanında yaşanan olayda, bir müşteri aldığı hizmet sonrasında çöplerini yere attı. Berber müşteriyi uyardı ancak müşteri ikinci kez çöpü yere atınca berber dayanamadı ve müşteriye tokat attı. Olay, dükkanın güvenlik kamerasına da yansıdı.

Bir berber dükkanında yaşanan olay, müşteri ile işletme sahibi arasında ilginç bir anlaşmazlığa neden oldu. İstanbul'da bulunan bir berber dükkanında alışılmadık bir müşteri-berber etkileşimi yaşandı. Dükkan sahibi berber, müşterisine kola ve çikolata ikram etti. Ancak müşteri, aldığı ikramları tüketip çöpünü yere attı.

Berber, müşteriyi uyardı ve çöpünü atmalarını rica etti. Ancak müşteri, ikinci kez çöpünü yere attı. Bunun üzerine berber, sinirlenerek müşteriye tokat attı ve dükkanından çıkarmak zorunda kaldı. Olay, dükkanın güvenlik kamerasına da yansıdı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede viral oldu ve geniş yankı uyandırdı. Kimileri berberin tepkisini haklı bulurken, kimileri ise bu tarz bir tepkinin uygun olmadığını düşündü.

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