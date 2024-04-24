Berbere kurşun yağdırdı.150 lira saç tıraşını fazla buldu

Silahlı saldırı olayı Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi’nde yaşandı. Mustafa D. adlı şahıs tıraş olmak için bir Hikmet Zengin’in berberine gitti.

Saç ve sakal tıraşı olduktan sonra şahıs 150 TL olan tıraş ücretini çok buldu. Berberde ücreti 120 TL’ye indirdi.

Bu indirimi de beğenmeyen şahıs 100 TL verdi. Bu sebeple berber ve şahıs arasında kavga çıktı. Kavgada silahlar konuştu. Silah alıp gelen şahıs berber dükkanına kurşun yağdırdı.

Ölen ya da yaralanan olmadı. Saldırı anı ise kameralara yansıdı. Beyoğlu Asayiş polisi ise saldırganı yakalayarak cezaevine gönderdi.