Beren Saat ve Kenan Doğulu GQ Türkiye Men of the Year Ödülleri törenine katıldı. Gecede ödül alan Kenan Doğulu’ya ödülünü eşi Beren Saat verdi. Kariyerinde otuzuncu yılını geride bırakan Kenan Doğulu’ya ödülünü veren Beren Saat duygusal anlar yaşadı. Peki, Beren Saat ve Kenan Doğulu neden gündem oldu? Beren Saat Kenan Doğulu'ya ne dedi?

GQ Türkiye Men of the Year Ödülleri dün gece sahiplerini buldu. Yılın İkonu seçilen ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, ödülünü eşi Beren Saat'ten aldı. Kariyerinde otuzuncu yılını kutlayan eşi Kenan Doğulu'ya ‘Yılın İkonu Ödülü’nü veren beren Saat, duygusal konuşmasıyla eşi Kenan Doğulu’yu ağlattı.

Beren Saat eş7 yıl önce nikah masasına oturduğu eşi Kenan Doğulu’ya ödülünü verdikten sonra yaptığı duygusal konuşma sosyal medyada gündem oldu. Kenan Doğulu Beren Saat’in konuşmasıyla ağladı.

Beren Saat, "Şöyle bir şey düşünüyorum; galiba ikon olmak birazcık Kenan'ın ruhu ile ilgili bir şey... Müzikte de yarattıkları besteleri, yarattığı ikonlaşan sound’u, sesi, ondan sonra gelenlere yol açan bir sürü fikri her şeyi biliyorsunuz zaten ama ben bugün şunu hissediyorum; çocukken aldığımız müzik dergilerinden çıkan o güneş kolyeyi göğsümde taşıyarak belki bugünün manifestosunu çocukluğumda da yapmıştım. Bizi bir araya getiren o sonsuz olasılıklara teşekkür ederim ve yaş aldıkça seksileşen yılın ikonuna bu ödülü verdiğim için çok mutluyum" dedi.

KENAN DOĞULU GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kenan Doğulu eşi Beren Saat’in bu sözleri karşısına gözyaşlarını tutamadı.

Kenan Doğulu, Beren Saat'a "Seni seviyorum" diyerek karşılık verdi. Ünlü çiftin o anları, sosyal medyaya düşerek kısa sürede gündem oldu.

BEREN SAAT VE KENAN DOĞULU NE ZAMAN EVLENDİ?

2012 yılından beri birlikte olan Kenan Doğulu ve Beren Saat 23 Şubat 2014'te İstanbul'da nişanlandı. Çift 29 Temmuz 2014'te Los Angeles'ta evlendi.