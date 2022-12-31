Kenan Doğulu ''Şarkılarım izinsiz kullanıldı'' diyerek dava açtı

Pop müziğin sevilen ismi Kenan Doğulu, eserlerinin izinsiz ve hukuka aykırı dijital mecralarda kullandığı iddiasıyla Esen Elektronik Sanayi şirketinden şikayetçi oldu.

Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre; Hak sahibi olduğu 47 eserin dijital mecralarda kullanılmasının tedbiren durdurulmasını isteyen Doğulu, dilekçede şu ifadeleri kullandı: "Albümler ve içerdiği müzik eserleri, şirket tarafından izinsiz ve hukuka aykırı şekilde yayınlanmıştır. Kötü niyetli olan davalı şirketin bu haksız eylemine son verilmesini istiyoruz"

Doğulu, haksız tecavüzün önlenmesini talep etti.