Bergama Orman İşletme Müdürü hayatını kaybetti

Kaynak: İHA / ANKA
Bergama Orman İşletme Müdürü hayatını kaybetti

İzmir Bergama'daki yangında araç devrilmesi sonucu Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş hayatını kaybetti

İzmir Bergama Orman İşletme Müdürü Şahin Dönertaş, ilçede dünden bu yana devam eden orman yangınına müdahale sırasında içinde bulunduğu aracın devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Bergama Orman İşletme Müdürü Dönertaş'ın içinde bulunduğu araç, ilçede dün 15.00 sıralarında başlayan ve halen söndürülemeyen yangına müdahale sırasında devrildi. Dönertaş, hayatını kaybetti. Araçtaki ulaştırma personeli Özgür Dilsiz yaralandı. Hastaneye kaldırılan Özgür Dilsiz'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından Şahin Dönertaş için taziye mesajı yayımladı. Yumaklı, "İzmir Bergama'daki orman yangınına müdahale sırasında içerisinde bulunduğu aracın devrilmesi sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan orman işletme müdürü kardeşimiz Şahin Dönertaş'a Allah rahmet eylesin. Kabri nur, mekânı cennet olsun. Şehidimizin acılı ailesine, orman teşkilatımıza ve milletimize sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

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