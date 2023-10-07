Bergen'in 35 yıl sonra yeni şarkısı ortaya çıktı

Hayatı filmlere konu olan 'Acıların Kadını' lakaplı Bergen'in ölümünden 35 yıl sonra yeni şarkısı ortaya çıktı.

Bergen'in 35 yıl sonra yeni şarkısı ortaya çıktı

1989 yılında hayatını kaybeden acıların kadını Bergen, hayatını anlatan filmle gündeme gelmişti. O filmden sonra adeta gizli hazinesi açıldı. Gizli şarkılarından biri yayınlandı.

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Yapımcı Kemal Kekava o eserin neden 35 yıl sonra ortaya çıktığını anlattı.

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Yapımcı Kemal Kekava, "İnsanlar duymak istiyorlar. Bir tanesini ortaya çıkardık." dedi. Bergen'in 1989 yılında okuduğu şarkı 35 yıl sonra yayınlandı.

Bergen, kocası Halis Serbest tarafından yüzüne kezzap atılınca önce sağ gözünü kaybetti. Ancak mücadelesi ile sanatına devam etti. Ta ki hayattan koparılana kadar.

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Kanal D Ana Haber'de yer alan habere göre; Hayatını anlatan film yapıldı. Film gişe rekorları kırdı. O filmden sonra hayranları yapım şirketini mail yağmuruna tuttu.

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Onlar da Bergen'in ölmeden bir yıl önce 1989 yılında okuduğu 'Kaybolan Sabahlar' şarkısını ilk kez yayınladı.

Bergen'in diğer eserlerinin de gün yüzüne çıkartılacağı belirtildi.

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