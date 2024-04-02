Bergen'i yasaklayan başkan seçimi kaybetti

Acıların kadını olan Bergen Halis Serbest tarafından 6 kurşunla öldürülmüştü. Bergen’in filmi yapılmış ve gündem olmuştu.

İYİ Parti Adana Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ise filme karşı çıkmış ve yasaklamıştı. Özgan, Bergen'in hayatını anlatan 'Bergen' filmini ilçede tek olan sinemada yayınlatmadı. 31 Mart’ta gerçekleşen yerel seçimlerde Özgan tekrar başkan seçilmedi.

Kozan Belediye Başkanlığı'nı ise yüzde 28,05 oyla MHP'nin adayı Mustafa Atlı kazandı.

OYUNCU CANLANDIRAN FARAH ZEYNEP ABDULLAH GERGİNLİK YAŞADI

Başkan Özgan film nedeniyle Bergen’i canlandıran Farah Zeynep Abdullah da kavgha etti.

Abdullah, Özgan'ın açıklamasından alıntı yaparak altına IQ testi paylaştı. Başkan, Farah Zeynep Abdullah'a da 'Hakaret' suçundan 100 bin liralık tazminat davası açtı

HALİS SERBEST DE DAVA AÇMIŞTI

Öte yandan Bergen'i 6 kurşunla öldüren Halis Serbest, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla 'Bergen' filminin yapımcısı Orchestra Content'e dava açmış ancak Serbest, davayı kaybetmişti.

BERGEN