Berke Akçam başardı

Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda İtalya'da yarışan Türk milli atlet Berke Akçam, 2024 Paris Olimpiyatları için kota elde etti.

Roma'daki Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleşen şampiyonanın dördüncü gününde sabah seansında yarışan milli sporcular arasında Berke Akçam da vardı. Erkekler 400 metre engelli yarı finalinde 48.14 saniyelik performansıyla serisinde ikinci sırayı alarak finale çıktı ve bu süre ile 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma hakkı kazandı.

Ayrıca, erkekler sırıkla atlama yarışmasında Ersu Şaşma, 5.60 metrelik atlayışıyla finale yükseldi. Şampiyonada 400 metre engelli finali yarın yapılacakken, sırıkla atlama finali 12 Haziran Çarşamba gününe planlandı.