Rıdvan Yılmaz Beşiktaş'ı kahretti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Rıdvan Yılmaz Beşiktaş'ı kahretti

Kariyerini Rangers'ta sürdüren Rıdvan Yılmaz'ın menajerinden açıklama geldi. Adı Beşiktaş ile anılan Rıdvan Yılmaz'ın Türkiye'ye dönmeyeceği açıklandı.

İskoçya Ligi devlerinden Rangers'ta forma giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın adı Türk kulüpleri ile anılıyordu.

gettyimages-1704795017.webp

Rangers, sezonu 75 puanla Celtic'in arkasında 2. sırada tamamladı.

Adı özellikle eski takımı Beşiktaş ile anılan Rıdvan'ın geleceği belli oldu.

galatasarayi-reddetti-ridvan-yilmaz-italyaya-gidiyor-scxl.webp

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA
Milli futbolcunun menajeri Necdet Ergezen, ''Rıdvan'ın kariyer planı Avrupa'da devam etmek üzerine. Yakın ve orta vadede Süper Lig'e dönüş planı yok." ifadelerini kullandı.

23 yaşındaki Rıdvan Yılmaz, 2022 yazında Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olmuştu.

Rangers ile 47 maça çıkan Rıdvan, 2 gol atarken 4 asist yaptı.

İlgili Haberler
Berke Akçam başardı
Berke Akçam başardı
Ali Koç'un hedef aldığı isim bakın kim çıktı
Son Haberler
Ersun Yanal jetle alınacak Spor
Ersun Yanal jetle alınacak
Ünlü şarkıcı biseksüel olduğunu açıkladı Magazin
Ünlü şarkıcı biseksüel olduğunu açıkladı
Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Rekor artış oldu Ekonomi
Kredi ve kredi kartı borcu olanlar dikkat! Rekor artış oldu
Sinan Oğan TOKİ’den malikaneye nasıl geçti. Eski komşusu açıkladı Gündem
Sinan Oğan TOKİ’den malikaneye nasıl geçti. Eski komşusu açıkladı
Samsun’da torbacılara dev operasyon Yerel Haberler
Samsun’da torbacılara dev operasyon
Beşiktaş’ta Ajda Pekkan depremi Magazin
Beşiktaş’ta Ajda Pekkan depremi
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı