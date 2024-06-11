Rıdvan Yılmaz Beşiktaş'ı kahretti

İskoçya Ligi devlerinden Rangers'ta forma giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz'ın adı Türk kulüpleri ile anılıyordu.
Rangers, sezonu 75 puanla Celtic'in arkasında 2. sırada tamamladı.
Adı özellikle eski takımı Beşiktaş ile anılan Rıdvan'ın geleceği belli oldu.
MENAJERİNDEN AÇIKLAMA
Milli futbolcunun menajeri Necdet Ergezen, ''Rıdvan'ın kariyer planı Avrupa'da devam etmek üzerine. Yakın ve orta vadede Süper Lig'e dönüş planı yok." ifadelerini kullandı.
23 yaşındaki Rıdvan Yılmaz, 2022 yazında Beşiktaş'tan Rangers'a transfer olmuştu.
Rangers ile 47 maça çıkan Rıdvan, 2 gol atarken 4 asist yaptı.
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