Berlin Tekno-Kültürü UNESCO Dünya Mirası'nda

Berlin Kulüpler Komisyonu'ndan Lutz Leichsenring, örgütün kararını yerel tekno yapımcıları, müzisyenler, organizatörler ve mekan sahipleri için "tarihi" bir an olarak nitelendirdi.

Alman Kültür Bakanı Claudia Roth "Berlin tekno-kültürü uzun yıllardır çeşitlilik, saygı ve evrensel değerlerini temsil ediyor. İster alt kültür ister geleneksel el sanatları olsun, hepsi ülkemizin kültürel zenginliğinin bir parçasıdır ve somut olmayan kültürel miras listesine dahil edilmesiyle de vurgulanmıştır." açıklamasında bulundu.