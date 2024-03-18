Berlin Tekno-Kültürü UNESCO Dünya Mirası'nda

Kaynak: Nexta
Berlin Tekno-Kültürü UNESCO Dünya Mirası'nda
UNESCO Dünya Mirası komitesi, Berlin Tekno-Kültürünü Dünya Mirası listesine eklediğini açıkladı.

Berlin Kulüpler Komisyonu'ndan Lutz Leichsenring, örgütün kararını yerel tekno yapımcıları, müzisyenler, organizatörler ve mekan sahipleri için "tarihi" bir an olarak nitelendirdi.

Alman Kültür Bakanı Claudia Roth "Berlin tekno-kültürü uzun yıllardır çeşitlilik, saygı ve evrensel değerlerini temsil ediyor. İster alt kültür ister geleneksel el sanatları olsun, hepsi ülkemizin kültürel zenginliğinin bir parçasıdır ve somut olmayan kültürel miras listesine dahil edilmesiyle de vurgulanmıştır." açıklamasında bulundu.

berlin.jpg

Son Haberler
Fenerbahçeli futbolcular sahada ölmeyi mi bekleseydi? Futbolcular nefsi müdafaa yapmıştır Spor
Fenerbahçeli futbolcular sahada ölmeyi mi bekleseydi? Futbolcular nefsi müdafaa yapmıştır
Diş hekimi Şeyma Biran cinayetinde karar! Muayenehanesinde 21 bıçak darbesiyle öldürülmüştü Gündem
Diş hekimi Şeyma Biran cinayetinde karar! Muayenehanesinde 21 bıçak darbesiyle öldürülmüştü
Kanada Başbakanı'ndan şok itiraf: "Her gün işi bırakmayı düşünüyorum" Dünya
Kanada Başbakanı'ndan şok itiraf: "Her gün işi bırakmayı düşünüyorum"
Kilosu düştü tezgah önünde kuyruk oluştu Ekonomi
Kilosu düştü tezgah önünde kuyruk oluştu
Trabzon'da karayolunda heyelan Yerel Haberler
Trabzon'da karayolunda heyelan
Doğal taş sektörü Çin'de gövde gösterisi yaptı Ekonomi
Doğal taş sektörü Çin'de gövde gösterisi yaptı
Cem Küçük en düşük emekli maaşı alanlara sevindiren haberi verdi Ekonomi
Cem Küçük en düşük emekli maaşı alanlara sevindiren haberi verdi