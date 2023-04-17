Berra ne demek? Berra isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Berra da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Bera ne demek? Berra isminin anlamı nedir?

Berra ne demek? Berra isminin anlamı nedir?

Berra adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Berra isminin anlamını araştırıyor. Peki, Berra ne demek? Berra isminin anlamı nedir?

BERRA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Berra ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

-Doğru sözlü, hayır işleyen kimse.

-Keskin, kesici.

-Bereketli olan.

BERRA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Berra ismi Kur'an-ı Kerim'de (Ahzab Suresi 69. Ayet) geçmektedir ve Berra ismini koymak caizdir.

BERRA İSMİNİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİKLERİ NELER?

Berra adını taşıyan kişiler, aşkı dolu dolu yaşarlar. Aşk için yaşar ve aşk için ölürler adeta.

Berra isminde kişiler özgürlüklerine oldukça düşkün olurlar. Hayatı ve yaşamayı çok severler.

Dışarıda yalnız zaman geçirmektense arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi tercih ederler. Toplu eğlencelere bayılırlar.

Berra isimli kişiler olaylara çok değişik pencerelerden bakarlar ve olayların değişik yönlerini görebilme ve değerlendirebilme yetenekleri vardır.

Objektiflikten ayrılmazlar.

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