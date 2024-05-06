İki çocuğunun annesini gözünü kırpmadan öldürmüştü! WhatsApp mesajları ortaya çıktı

YENİÇAĞ/TOLGA ŞAHİN-ÖZEL HABER

İstanbul Küçükçekmece'de geçtiğimiz Ağustos ayında meydana gelen olayda İ. P, boşanma aşamasında eşi G. P'yi ile boşanma davasını görüşmek üzere bir araya geldi.

AĞIR YARALI EŞ HAYATINI KAYBETTİ

İkili arasında çıkan tartışmada cani koca yanında getirdiği ruhsatsız silah ile eşi G. P.'yi başından vurdu. Ağır yaralı şekilde hastaneye kaldırılan G. P. hayatını kaybederken eş polis ekipleri tarafından yakalandı.

"İNTİHARI ENGELLEMEK İSTEDİ"

Cani koca ifadesinde, ruhsatsız silahı yanında intihar etmek için getirdiğini, eşinin intiharı engellemek için müdahale ettiği esnada vurulduğunu belirtti.

"SİLAH TUTUKLUK YAPTI"

Ayrıca ifadesinde eşini öldürdükten sonra intihar etmek istediğini belirten sanık, silahın tutukluk yapması nedeniyle bu eylemi gerçekleştiremediğini belirtti.

WHATSAPP'TAKİ MESAJLAR

Ancak bilirkişi raporunda, "Maktul ve şüphelinin telefonlarının bilirkişi marifetiyle incelendiği, şüphelinin maktule defalarda whatsapp uygulaması üzerinden mesajlar atarak boşanmaması konusunda ikna etmeye çalıştığının görüldüğü, ayrıca şüphelinin müştekiye 18/08/2023 günü "sırf gözün dışardakileri yaşamak, için yaptın bunu sen, ama görecez, ortada başta hiçbir şey yokken, ama görecez, hiç merak etme sen hiç bir evde huzur bırakmadın, ama seni kimselere birakmiycam, hiç merak etme, sabah yanındayım haberin olsun, sen bu yazdıklarımı görüyor musun, çevrimiçi, kimle yazışıyorsun, yine, sen yemin ederim kizları ufacık sevmiyorsun", 22/08/2023 günü saat 01.16'da "ne seni ne kendimi öldürmek istemiyorum" şeklinde mesaj attığı" ifadelerine yer verildi.

ARACINDA ONLARCA FİŞEK BULUNDU

Daha önceden tehdit suçundan kaydı olan sanığın arabasında onlarca fişek bulunduğu da belirtildi.