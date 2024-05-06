İSO sempozyumunda sanayide afet yönetimi ele alındı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı desteği ile İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından Messe Düsseldorf’la ortaklaşa düzenlenen 5. Türk İş Sağlığı Güvenliği Fuarı sona erdi.

Bu yıl 5’incisi düzenlenen Türk İş Sağlığı Güvenliği Fuarı ile aynı zamanda organizasyonu İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan İş Sağlığı ve Güvenliği Sempozyumu da gerçekleştirildi.

Açılış konuşmalarını; Messe Düsseldorf Yönetici Müdürü Petra Cullman, İSO Meclis Başkan Yardımcısı Sadık Ayhan Saruhan ve İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü Genel Müdürü Yardımcısı Eylül Aydın Kutlu yaptı.

İstanbul Kongre Merkezi’nde yapılan sempozyumda 54 konuşmacı yer alırken, iş sağlığı ve güvenliği ile sanayide afet yönetimi konuları ele alındı.

İSO OLARAK KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Çağdaş ve güvenli üretim ortamlarını iş gücüne kazandırmanın İstanbul Sanayi Odası olarak önemle üzerinde durdukları konulardan biri olduğunu kaydeden Sadık Ayhan Saruhan, bir işletmenin sadece kapı, duvar, pencere ve çatıdan, içerdeki makinelerden, ham maddeden oluşmadığını dile getirdi.

Sadık Ayhan Saruhan, “O işletmenin en temel direği çalışanlarıdır. Bugün Türkiye’nin hatırı sayılır bir sanayi ülkesi olmasından söz edebiliyorsak… Ülkemiz uzun yıllara dayanan önemli tecrübe ve birikimleriyle yaklaşık 255 milyar dolar sanayi ihracatına ulaşabildiyse bunda o işletmelerin en temel direği olan çalışanlarımızın emeği ve yarattıkları değer çok büyüktür. Çalışandan kaynaklanan bu üretim gücünün değerini çok iyi bilmeliyiz. Bu nedenledir ki hiçbirimizin, iş sağlığı ve güvenliği konusunu hiç ama hiç hafife alma lüksü yok. Bu nedenle üretim süreçleri başta olmak üzere tüm iş süreçlerinin olmazsa olmaz bileşeni olan çalışanlarımızın sağlığını korumak, onlar için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak hepimizin sorumluluğudur. İSO olarak bu konudaki sorumluluğumuzun farkındayız ve bu alanda tüm gücümüzle var olmaya kararlıyız. Bu konuda farkındalık yaratacak projeler ve etkinliklerle ülkemiz iş sağlığı ve güvenliği süreçlerinin iyileştirilmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

ÖNCELİĞİMİZ İNSANA YARAŞIR ÇALIŞMA ORTAMI SAĞLAMAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın iş yerlerinde daha sağlıklı ve güvenli çalışma koşullarının tesis edilmesine yönelik ihtiyaç duyulan mevzuatsal düzenlemeler ve sahada yürütülen rehberlik faaliyetleriyle, iş sağlığı ve güvenliği bilincinin oluşturulmasına yönelik toplumun tüm katmanlarına fayda sağlayan projeler yürüttüğünü ifade eden Eylül Aydın Kutlu, “İş sağlığı ve güvenliği kültürünün ülke çapında geliştirilmesine yönelik çalışmalarımızı her yıl yeni hedeflerle artırarak en uygun seviyeye çıkarma noktasında kararlıyız. Önceliğimiz insana yaraşır iş ve çalışma ortamlarını sağlamak. Bu amaçla atılan en büyük adım şüphesiz ki 2012 yılında Cumhurbaşkanımızın desteğiyle müstakil bir kanun olarak yayımlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’dur. Beraberinde alt düzenlemelerle Türkiye’nin iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, uluslararası normlarla uyumlu hale getirilmiştir. Bununla birlikte İş Sağlığı ve Güvenliği bakımından toplumsal bir kültür dönüşümünü gerekli kılan tüm adımları birebir atmaya devam ettiğimizi de belirtmek isterim. Bu temennilere ulaşma yolunda gösterilen gayretleri desteklemek, bunların önünü açmak, bu paylaşım platformlarının daha çok kitlelere ulaşmasını sağlamak bizlerin görevidir.” ifadelerini kullandı.

İşyerlerinin çalışanlarıyla güvenli bir şekilde üretime hizmet ederken, çalışma hayatının sadece istihdam, işgücü ve sosyal güvenlik gibi temel faktörlerden ibaret olmadığını belirten Eylül Aydın Kutlu, bu temelin asıl vazgeçilmezinin güvenli ve sağlıklı çalışma ortamlarında iş yaşamına katılan mutlu bireyler olduğunu söyledi. Eylül Aydın Kutlu, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki çabaların ulusal ve uluslararası düzeyde iş birlikleriyle desteklenmesinin daha sağlıklı çalışanlara, daha güvenli işletmelere ulaşılmasını beraberinde getireceğini kaydetti.