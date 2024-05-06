Son dakika… YSK 31 Mart’ın kesin sonuçlarını açıkladı

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Ankara’da 31 Mart’ta gerçekleştirilen Mahalli İdareler seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı. Yener, bütün verilerin seçim süreci içindeki siyasi partilerle paylaşıldığını ifade etti ve “Kesin seçim sonuçlarının ilanıyla birlikte tutanaklar internet sitemizde ıslak imzalı olarak tüm vatandaşlarımızın erişimine açılacaktır. 31 Mart Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde katılım oranı %78.12 olarak gerçekleşti.” açıklamasında bulundu.

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