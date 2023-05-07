Beş günlük yaz kampı asgari ücretin 3 katı

Okulların kapanmasına 1.5 aydan az bir süre kaldı.

Aileler de çocukları için yaz okullarını incelemeye başlarken voleybol, basketbol, futbol, tenis gibi sporların yanı sıra drama, eğitici oyunlar, tiyatro, yabancı dil gibi etkinlikleri de kapsayan yaz okullarının fiyatları duyanları hayrete düşürdü.

PatronlarDünyası.com'dan Meltem Günay'ın haberine göre, bir haftalık yaz okulu fiyatı 4 binden başlıyor. Bazı yaz kampları ise 27 bin liraya kadar ulaşıyor.

GALATASARAY'IN YAZ OKULU 12 BİN 750 LİRA

Galatasaray Spor Okulu’nun yaz okulu, üç hafta olarak seçilirse tam gün 12 bin 750 lira. Buna 2 bin 200 lira da yemek parası ekleniyor. "Bir hafta yeterli" diyenler 4 bin 250 lirayı gözden çıkarmalı. Tabi ek olarak 750 lira da yemek ücreti var. Yarım gün tercih edenler içinse bir haftalık ücret 3 bin, üç haftalık ise 7 bin lira olarak belirlendi.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ'NDE YAZ OKULU: 13 BİN LİRA

Fenerbahçe Spor Kulübü’nde de benzer ücretler söz konusu. Üç hafta tam gün 13 bin, yarım gün 8 bin 750 lirayı buluyor. Fenerbahçe Koleji Yaz Okulu’nun üç haftalık fiyatı ise nakitte 8 bin 500 lira, kredi kartıyla ödeme seçeneğinde ise 9 bin 500 liraya çıkıyor. Fiyata öğle yemeği dahil, servis ise ücretin dışında.

Modafen&Black Wings Yaz Okulu’nun bir haftalık ücreti erken kayıtta 3 bin 700 lira olarak belirlenirken, 9 haftalık ücret 24 bin 500 lira. Fiyatlara yemek ücreti dahil. Bir haftalık yarım gün ücreti ise 2 bin 250 lira.

Okyanus Koleji yaz okullarında ise 4 haftalık tam gün ücreti 10 bin 500 lira, aynı süre için yarım gün ücreti ise 6 bin 300 lira..

Geleceğe Dönüş Spor Külübü’nün ise 1 haftalık ücreti 3 bin 750 lira +KDV olarak belirlendi. 9 haftalık yaz okulunun ücreti ise 27 bin+KDV. Yemek bu fiyatlara dahil olsa da servis kullanmak isteyen ayrıca onun ücretini ödemek zorunda.

Arı Okulları’nın iki haftalık yaz okulu ücreti ise 6 bin 950 lira olarak açıklandı.

ALAÇATI'DA BEŞ GÜNLÜK KAMP 27 BİN 900 LİRA

Geleceğin Yıldızları Yaz Okulu ise Uludağ ve Alaçatı'da kamp düzenliyor. Temmuz ayında Uludağ’da yapılacak 9-16 yaş arası çocuklara yönelik doğa ve gençlik kampının iki haftalık fiyatı 31 bin 750 lira. Alaçatı Sörf Kampı’nın beş günlük fiyatı ise 27 bin 900 lira.

Aqua Yaz Okulu’nda ise 4 haftalık olarak düzenlenen yaz okulunun fiyatı 11 bin 500 TL.

Enka Spor Kulübü ise, yaz okulu fiyatlarının bu ayın 15’inden sonra açıklayacak. Kültür Koleji yaz okulu fiyatları da henüz belirlenmedi.