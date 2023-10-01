Beş ilde 8 suçtan aranan firari Aydın'da yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri beş ilde 8 suçtan aranan hakkında 10 yıl hapis cezası bulunan şahsı düzenlenen operasyonla yakaladı.

KAYNAK: İHA
Beş ilde 8 suçtan aranan firari Aydın'da yakalandı

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığınca aranan şahsın yakalanması amacıyla operasyon düzenlendi. Aydın, Siirt, Antalya, Mersin, Ankara illerinde "Kasten Yaralama, Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak, Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma, Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle hırsızlık, Başkasını bir malı teslimi veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılmak suretiyle yağma suçu" olmak üzere toplam 8 suçtan aranan ve hakkında toplam 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.Ö. isimli şahıs detaylı araştırma ve takip sonucu Koçarlı ilçesi Cincin Mahallesi’nde yakalandı. Hükümlü şahıs adli makamlardaki işlemlerinin ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Öne Çıkanlar
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Son Haberler
Erciyes Dağı'na yılın ilk karı düştü Gündem
Erciyes Dağı'na yılın ilk karı düştü
Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor Gündem
Uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor
Kazada ölen polis memuru ile eşi son yolculuklarına uğurlandı Gündem
Kazada ölen polis memuru ile eşi son yolculuklarına uğurlandı
Şahinler çetesinin darp görüntüleri ortaya çıktı Gündem
Şahinler çetesinin darp görüntüleri ortaya çıktı
Ünlü oyuncu film galasına giderken yolda durup salça yaptı Magazin
Ünlü oyuncu film galasına giderken yolda durup salça yaptı
Sel nedeniyle 2 kişinin öldüğü Aksaray'da polis ve AFAD teyakkuzda Gündem
Sel nedeniyle 2 kişinin öldüğü Aksaray'da polis ve AFAD teyakkuzda
Van'da 1 günde 6 bin uçurtma uçuruldu Gündem
Van'da 1 günde 6 bin uçurtma uçuruldu