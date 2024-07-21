Beş para etmez deyimi ne anlama geliyor?

Kaynak: Haber Merkezi
Beş para etmez deyimi ne anlama geliyor?

Beş para etmez deyimi ne anlama gelir? Beş para etmez deyimiyle ne anlatılmak istenir? İşte yanıtı...

Beş para etmez deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir şeyin hiçbir değere sahip olmadığını ifade eder.

Genellikle bir şeyin önemsizliğini vurgulamak veya değersiz olduğunu belirtmek amacını taşır.

Bir nesne, bir durum veya bir kişi için kullanılabilir ve genellikle olumsuz bir değerlendirme içerirken, aynı zamanda bir şeyin ne kadar değersiz olduğunu vurgulamak için, özellikle karşılaştırma yaparak kullanılabilir.

BEŞ PARA ETMEZ DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bu külüstür beyaz eşyayı ve arabayı acil ihtiyaç diye satmaya çalıştın, ne oldu bari satabildin mi bu beş para etmez şeyleri?"

Son Haberler
Milli Takımın eski hocası ölüme terk edildi Spor
Milli Takımın eski hocası ölüme terk edildi
Demir yollarında elektrikli hat uzunluğu 7 bin 142 kilometreye ulaştı Ekonomi
Demir yollarında elektrikli hat uzunluğu 7 bin 142 kilometreye ulaştı
Yerel mutfaklarda kullanılan aletler ve motifler nelerdir? Yaşam
Yerel mutfaklarda kullanılan aletler ve motifler nelerdir?
Sokak ortasında silahını çekip öldürdü çıkan karar isyan ettirdi. Polis kararı böyle savundu Dünya
Sokak ortasında silahını çekip öldürdü çıkan karar isyan ettirdi. Polis kararı böyle savundu
6 ayda 112 ülkeye Türk çayı satıldı Ekonomi
6 ayda 112 ülkeye Türk çayı satıldı
Özge Özpirinçci’nin partneri belli oldu. Yakışıklı oyuncuyla anlaşıldı Magazin
Özge Özpirinçci’nin partneri belli oldu. Yakışıklı oyuncuyla anlaşıldı
Adana'da otomobil Seyhan Baraj Gölü’ne uçtu: 2'si çocuk 4 kişi kayıp Gündem
Adana'da otomobil Seyhan Baraj Gölü’ne uçtu: 2'si çocuk 4 kişi kayıp