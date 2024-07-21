Beş para etmez deyimi ne anlama geliyor?

Beş para etmez deyimiyle asıl anlatmak istenen şey; Bir şeyin hiçbir değere sahip olmadığını ifade eder.

Genellikle bir şeyin önemsizliğini vurgulamak veya değersiz olduğunu belirtmek amacını taşır.

Bir nesne, bir durum veya bir kişi için kullanılabilir ve genellikle olumsuz bir değerlendirme içerirken, aynı zamanda bir şeyin ne kadar değersiz olduğunu vurgulamak için, özellikle karşılaştırma yaparak kullanılabilir.

BEŞ PARA ETMEZ DEYİMİNİN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Bu külüstür beyaz eşyayı ve arabayı acil ihtiyaç diye satmaya çalıştın, ne oldu bari satabildin mi bu beş para etmez şeyleri?"