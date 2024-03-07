Beş şehirde düşük faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası. Bakan duyurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, katıldığı "Türkiye İklime ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi" programında kredi kampanyasını duyurdu.

PROJEKAPSAMINDA PİLOT İL İZMİR OLDU

Özhasekei, Dünya Bankası ile bir anlaşmayı hayata geçirdiklerini söyleyerek, İstanbul, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş ve Tekirdağ’ın kentsel dönüşümüne büyük bir katkı sunacak olan “İklim ve Afetlere Dayanıklı Şehirler Projesi”ni başlattıklarını belirtti.

Özhasekei, bu projedeki amacın iklim değişikliğinin ülkemize etkilerini en aza indirmek ve şehirlerimizi afetlere dirençli hale getirmek olduğunu belirterek 5 ilimizi kapsayan projede pilot ilimiz ise İzmir olduğunu söyledi.

Bu 5 şehirde, riskli yapıların dönüştürülmesinde enerji verimliliği esas olacağını söyleyen Özhaseki, proje kapsamında iklim dostu ve afetlere dayanıklı konut ve iş yeri yapımı için hak sahiplerine uygun maliyetli finansman imkânı sunacaklarını vurguladı.

Özhaseki:

2,5 milyon TL’ye varan kredi desteği vereceğiz.

Aylık yüzde 0,69 faiz ve 180 ay vadeyle verilecek.

Özhaseki, başka konutu olmayan orta ve düşük gelirli vatandaşlara; şehit ve gazi yakınlarına, emeklilere ve engellilere yıllık yüzde 0,25 faiz indirimi sağlanacağını belirtti.

Ayrıca Özhaseki, bununla beraber, A sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0,50, B sınıfı Enerji Kimlik Belgesi bulunan binalar için yıllık yüzde 0,25 faiz indirimi uygulanacaklarını da belirtti.

Özhaseki diğer detayları da şu şekilde paylaştı:

Ödemeler, inşaat ilerleme seviyesine bağlı olarak yapılacak.

Projeyle 5 ilimizin dönüşümünde büyük bir adım atmış olacağız.

Hedefimiz, İzmir’i, İstanbul’u ve tüm Türkiye’yi, başta iklim değişikliği olmak üzere deprem, sel ve heyelan gibi bütün afetlere karşı dayanıklı hale getirmektir.