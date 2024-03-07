Türkiye’nin en değerli bankası belli oldu. Herkesin gözü bu bankanın kar ve varlıklarında

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Türkiye’nin en değerli bankası belli oldu. Herkesin gözü bu bankanın kar ve varlıklarında
Türkiye İş Bankası, uluslararası marka değerleme ve strateji danışmanlığı kuruluşu Brand Finance’in açıkladığı Baking 500 raporuna göre en değerli bankalar listesinde birinci sırada yer aldı.

Dünyanın önde gelen uluslararası marka değerleme ve strateji danışmanlığı kuruluşu Brand Finance, bankacılık sektöründe en değerli markaların sıralandığı 2024 yılına ilişkin "Banking 500" raporunu açıkladı. 100. kuruluş yıldönümünü kutlayan Türkiye İş Bankası, en yüksek marka değeri ile Türk bankaları arasında lider konumda yer aldı.

Kamuya açık finansal verilere dayalı olarak gerçekleştirilen incelemelerde finansal performans, sürdürülebilirlik, tüketiciyle kurulan duygusal bağ gibi özellikleri yansıtan marka gücü, tahmini marka gelirleri gibi kriterlere göre yapılan değerlendirmede İş Bankası Türkiye'deki bankalar arasında ilk sırayı aldı.

İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "100. yılımızda, finansal sonuçların ötesine geçerek, tüm paydaşlar nezdindeki itibarı ve marka değerini esas alan böyle bir sıralamada ilk sırada yer almayı çok kıymetli buluyorum. Güçlü bir bankacılık markasının en önemli iki dayanağı olan güven ve yenilikçiliğin, geleceğin bankası olma vizyonuyla hareket eden Bankamızın en güçlü yönleri arasında yer aldığını bir kez daha teyit eden bu listede ilk sırayı almak bizler için gurur ve mutluluk vesilesi” dedi.

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