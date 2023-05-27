Beş yıl önce ölen vatandaşa seçmen kağıdı düzenlendi. CHP’li İlgezdi ‘Şimdiden bu seçimlerin şaibeli olduğu ortaya çıkmıştır’

İlgezdi, İstanbul Ataşehir'de 5 yıl önce vefat eden Eşref Yağan adlı vatandaş için seçmen kâğıdı düzenlendiğini söyledi.

Yağan'ın oy kullanacağı yerin Küçükbakkalköy Kemal Berkant Ortaokulu 2229 numaralı sandık olduğunu belirten İlgezdi, "5 yıl önce ölen bir kişiyi nüfustan düşüremeyen AKP iktidarı, bir 5 yıl daha bu memleketi nasıl yönetecek?" diye sordu.

İlgezdi, özellikle deprem bölgesinde ve son 5 yılda, 10 yılda ölmüş kaç vatandaşımızla ilgili böyle bir seçmen kâğıdı gittiğini bilmediklerini de ifade etti. "Şimdiden bu seçimlerin şaibeli olduğu ortaya çıkmıştır. Vatandaşlarımızın seçimlere ve seçim sonuçlarının güvensizliğin nedenleri maalesef bunlardır" diyen İlgezdi, konuyla ilgili soruşturma açılmasını istedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, ANKA Haber Ajansı’na şu değerlendirmeyi yaptı:

"BU SEÇİMİN BÜYÜK BİR ŞAİBELERLE OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTIR

14 Mayıs seçimleri öncesi hem deprem bölgesinde hem de diğer bölgelerde ne kadar gayri kanunu yollarla oy kullanıldığının şaibeleri tespit edildi. Bazılar ise tespit edilemedi. Ancak özellikle seçim öncesi montajların yapılması sahte internet sitelerinin hazırlanması bunların hepsi bir araya geldiğinde bu seçimin büyük bir şaibelerle olduğu ortaya çıkmıştır. En son İstanbul Ataşehir’de Küçükbakkalköy Mahallesinde bir Ortaokulda aile seçmen kâğıdı gitmesinin ardından ölen vatandaşımız Eşref Yağan’ın kız kardeşi örgütümüzü arayıp benim ağabeyim öldü ancak seçmen kâğıdı geldi bununla ilgili ne yapabilir diye bize ulaşınca biz bu konuyu araştırdık ve gerçekten de öldüğü tespit edildi. Ataşehir Kemal Berkant ortaokulu 2229 sandıkta 356 sıra numarasında oy kullanacağı yönünde seçmen kâğıdı geldi.

DEVLETİN GELDİĞİ NOKTANIN İSPATIDIR

Biz bu seçmen kâğıdı ile ilgili araştırma yaptık 14 Mayıs’ta bu vatandaşın oy kullanıp kullanmadığını tespit etmeye çalışıyoruz ancak devletin geldiği noktanın ispatıdır bu skandal. 5 yıl önce ölen bir kişiyi nüfustan düşüremeyen AKP iktidarı bir 5 yıl daha bu memleketi nasıl yönetecek? Devleti yönetenlerin bu halka vereceği bir şey yoktur. Özellikle deprem bölgesinde ve son 5 yılda, 10 yılda ölmüş kaç vatandaşımızla ilgili böyle bir seçmen kâğıdı gitti bunları bilmiyoruz. Şimdiden bu seçimlerin şaibeli olduğu ortaya çıkmıştır. Devleti getirdikleri nokta maalesef şaibelere neden olmuştur. Vatandaşlarımızın seçimlere ve seçim sonuçlarının güvensizliğin nedenleri maalesef bunlardır. Dünyanın hiçbir yerinde seçim ve seçim güvenliği konuşulmazken bizim ülkemizde bu denli konuşulması bir utançtır. Bununla ilgili sorumluların hesap vermesi gerekmektedir. Öte yandan Sayın Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da özellikle bu montajlarla ilgili iftira siyasetiyle ilgili hem seçim meydanlarında hem sosyal medyadasın da birçok şey söyledi. Biliyorsunuz en son geçen hafta sahte internet sitelerinde bakanlar kurulu oluşturulmuş.

SORUMLULARLA İLGİLİ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

Biliyorsunuz en son geçen hafta sahte internet sitelerinde bakanlar kurulu oluşturulmuş. Geçtiğimiz aylarda ölen Deniz Baykal bakan olarak yazılmış oysa bu iftira siyasetinin Türkiye’de artık bırakılması ve işe yaramadığının herkesin bilmesi gerekiyor. Adalet er geç ortaya çıkacaktır. Biz CHP olarak bu konuların üzerine ısrarla gideceğiz. Hak, hukuk, adalet diyoruz. Türkiye’de demokrasinin galibi gelmesi gerektiğini geleceğini herkes görecektir. Sorumlularla ilgili suç duyurusunda bulunacağız.

YARIN SABAH ÖLEN KİŞİNİN İMZA YERİNE ŞERH DÜŞÜLECEK

5 yıl önce ölmüş vatandaşla ilgili seçmen kağıdını ilgili Ataşehir ilçe seçim kuruluna ulaştırdık. Yarın sabah erkenden sandıklar açıldığında ölmüş vatandaşımızın imzasına şerh düşülecek. Görüştüğümüz Hâkim, belirtilen kişinin oy kullanamayacağını kararını alıp sandık başkanına saat 8’den önce bildirecek. Belirtilen kişinin imza yerinin karşısına oy kullanamaz yazılacak.”