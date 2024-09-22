Beşar Esad genel af ilan etti. Suriye’den kaçanları da kapsıyor

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, 22 Eylül 2024 tarihinden önce işlenen firar suçları, cünhalar (küçük suç, kabahat) ve ihlaller için genel af içeren bir kararname yayınladı.

Suriye devlet ajansı SANA'da yer alan haberde, Esad tarafından yayınlanan kararnamede, Askeri Ceza Kanunu’nda duyurulan iç ve dış kaçış suçlarının faillerine verilecek cezanın tümü için genel af öngörülüyor.

ESAD GENEL AF İLAN ETTİ

Yayınlanan kararnamenin hükümleri, Suriye’den ve yargıdan kaçanların yurtiçinde üç ay, yurtdışında ise dört ay gibi bir zaman içerisinde teslim olmaları halinde uygulanacak.

Öte yandan kararnamede ‘topluma ve devlete ciddi saldırı teşkil eden bazı cünhalar, rüşvet, sahtecilik ve genel ahlaka aykırı bazı kabahatler’ dışındaki tüm cünhalar ve ihlallere ilişkin cezalar için genel af olacağı tahmin ediliyor.

Kanun hükmünde kararname doğrultusunda gelen af, inşaat kontrol yasalarında öngörülen bazı kabahatleri, ekonomik suçları, elektrik hırsızlığını, iletişim hizmetlerini almak için hileli yollara başvurmayı ve Tüketiciyi Koruma Kanunu'ndaki cünhaları da kapsıyor.

Kararnamede hazırlanan söz konusu af, kişinin malına saldırı içeren cünhalarda mağdur için kişilik hakkı saklı kalmak kaydıyla tazminat talebi içeriyor.