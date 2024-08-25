Beşar Esad Türkiye ile müzakere için şartını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Beşar Esad Türkiye ile müzakere için şartını açıkladı

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Türkiye’yle normalleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. İlk uzlaşma başlığının açık sözlülük olduğunu ifade eden Esad, "müzakere sürecinin başarılı olabilmesi için güvenilecek bir referansa ihtiyacı var" ifadelerini kullandı.

Türkiye ile Suriye arasındaki ‘normalleşme’ süreciyle ilgili açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Suriye Arap Cumhuriyeti Başkanlığı, sosyal medya platformu X’den yaptığı paylaşımda, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad bugün Suriye Meclisi’nde 'normalleşme' sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"İLK ADIM KİBİR DEĞİL HASAR TESPİTİ..."

İlk uzlaşma başlığının nezaket değil açık sözlülük olduğunu ifade eden Esad, ilk adımın kibir değil, hata tespiti olduğunu, herhangi bir müzakere sürecinin başarılı olabilmesi için güvenilecek bir referansa ihtiyaç olduğunu, bir referansın olmayışı önceki toplantılarda sonuca ulaşılamamasının sebeplerinden biri olduğunu ifade etti.

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"BİZ BEŞAR ESAD İLE AİLECEK GÖRÜŞÜYORDUK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçen ay Esad’a iki ülke arasındaki ilişkileri normalleştirme için göndermede bulunmuş ve şu ifadeleri kullanmıştı,

“Beşar Esed şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki, biz Esed ile ailece görüşüyorduk. Biz davetimizi yapacağız. İnşallah bu davetle birlikte de Türkiye-Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir.”

Esad ise gerçekleştirilen çağrılara olumlu baktıklarını, ancak normalleşme için Türkiye’nin ‘teröre desteği durdurması‘nı ve ‘Suriye’den kuvvetlerini çekmesi‘ni talep etmişti.

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