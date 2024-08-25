Cumhurbaşkanı Erdoğan orman yangınları üzerinden muhalefeti hedef aldı

Ahlat Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen toplantı, 2 saat 20 dakika sürdü. Toplantının sona ermesinin ardından Erdoğan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"FİTNE ATEŞİYLE DE MÜCADELE EDİYORUZ"

"Sadece alevlerle değil muhalefetin körüklediği fitne ateşiyle de mücadele ediyoruz" diyen Erdoğan, "Gözlerinin önünde uçan uçak ve helikoptere rağmen 'yok' dediler. Yangına müdahale edilmiyor dediler. Ahlaka sığmayan bir sürü iftira attılar" ifadelerini kullandı.

Yangınlara hem havadan hem karadan müdahale edildiğini belirten Erdoğan muhalefete çağrıda bulunarak şu sözleri kaydetti:

Asıl sorumluluk yerel yönetimlerdedir. Muhalefet belediyeleri yangın anında bile siyaset yapma derdindedir. Millete hesap vermesi gerekenler yerel yönetimlerdir. Muhalefetin her konuyu siyasallaştıran çarpık bakış açısını terk etmesini bekliyoruz.

HASSASİYET GÖSTERELİM

Erdoğan sıcaklıkların etkisini sürdüreceği 15 Eylül'e kadar yurttaşların orman yangınları konusunda dikkatli olmasını istedi ve, "Yüzde 90'ı insan kaynaklı orman yangınları konusunda hassasiyet gösterelim" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde yer aldı:

"Küresel ısınma ve iklim değişikliğinden en çok etkilenen ülkelerden biriyiz. Bunun en yakıcı etkilerinin maalesef ormanlarımızda görüyoruz. Küçük bir kıvılcımla başlayan yangınlar zümrüt yeşili ormanlarımızın alev kırmızısına bürünmesine neden oluyor. Rakamlar karşı karşıya olduğumuz tehdidi ortaya koyuyor.

Geçtiğimiz yılla kıyaslandığında orman ve orman dışı yangın sayısı yüzde 53 artarak 5 bin 540'a çıktı. Artan yangınlarla mücadele etmek için gereken her türlü adım attık. Hali hazırda firavuzda bulunan 27 uçak 105 helikopter 5 binden fazla kara aracıyla tarihimizin en güçlü yeşil vatan ordusuna sahibiz.

"ORMAN YANGINLARINDA İHA KULLANAN 2. ÜLKEYİZ"

Hava araçlarımızın suya kolay ulaşması için havuz ve gölet sayımızı 4 bin 744'e yükselttik. Vatan savunmasında destanlar yazan İHA’larımızı orman yangınlarının tespitinde de kullanmaya başladık. 14 İHA’mız 184'ü akıllı 776 kulemizle ormanlarımızı 7 gün 24 saat an ve an gözetiyor. Sadece geçen yıl 2076 orman yangını İHA’larımız aracılığıyla tespit ettik.

Dünyada orman yangınlarıyla mücadelede İHA kullanan iki ülkeden biriyiz. Yangına ilk müdahale süresini 40 dakikalarda 11 dakikaya indirdik. Ayrıca 25 bin orman görevlimiz ve 130 bine yaklaşan gönüllüğümüzle yeşil vatan ordumuzu güçlendirdik."