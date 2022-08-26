27 Ağustos 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Sergen Yalçın'dan flaş itiraflar. Katıldığı programda konuştu

Sergen Yalçın'dan flaş itiraflar. Katıldığı programda konuştu

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, katıldığı programda çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma - 21:01
Takip Et

Beşikltaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın katıldığı programda çarpıcı itiraflarda bulundu

Sergen Yalçın'dan flaş itiraflar. Katıldığı programda konuştu
+
Aa
-

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, YouTube kanalı Kafa TV'nin konuğu oldu. Yalçın, çok özel açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;

''İNANMADIM BABAMA''

"Çok enteresan bir anı anlatayım. Chelsea deplasmanına gidiyoruz. Maçla ilgili 'İnşallah çok fazla santra yapmayız' dedim, çok zor maç yani. Rahmetli babam, bu maç öyle olmayacak dedi '2-0 bitecek, 2 golü de sen atacaksın' dedi. İnanmadım, 'Hadi ya' falan dedim. Şaka mı yapıyorsun dedim babama."

''ANTRENÖRLÜK DÜŞÜNMÜYORDUM''

"Babam bir şey daha söyledi, 'Bu maçları bırak. Sen futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olacaksın, Beşiktaş'ı şampiyon yapacaksın' dedi. Bunu kimse bilmez, 2-3 kişi şahittir." Ben de futboldan sonra çok fazla antrenörlük yapmayı düşünmüyordum."

''BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ DEDİM''

"Antrenörlüğe başladım. O seviyeyi yakaladım. Beşiktaş'a gelince ilk defa hedef takımda başladım yani şampiyonluğa oynayan bir takımda antrenörlük yaptım. Şampiyon olduğumuz sene teknik ekiple oturduğumuzda biz şampiyon olacağız dedim. Babamın sözü aklıma geldi."

''İNŞALLAH AVERAJLA ŞAMPİYON OLURUZ DEDİM''

İnşallah dedim averajla şampiyon oluruz. Buraya kadar yaşadıysak sonuna kadar yaşayalım dedik. O zaman pandemi dönemi falan vardı. Bayağı zor bir süreçti. Buradan şampiyon olmak kolay değildi. Bunu yakalamak bize nasip oldu.

''BİZİM ŞAMPİYON OLMAMIZ LAZIMDI''

"3 tane büyük takım yarışıyordu. Biz o kadar mücadele etmişiz ki bizim şampiyon olmamız lazımdı. O şampiyonluğun verdiği gururun benim açımdan hiçbir karşılığı yok. O duygularım beni motive etti. Babam bana böyle bir şey söyledi yıllar önce o beni inanılmaz beni motive etti. İzleyiciler hadi ya diyecek ama gerçekten yaşadım bunu."

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿İngiltere'den flaş Beşiktaş yorumu: Bu çılgın kulüp Premier Lig takımı kuruyor
1
﻿İngiltere'den flaş Beşiktaş yorumu: Bu çılgın kulüp Premier Lig takımı kuruyor
﻿Melih Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na ahlaksız tweet
2
﻿Melih Gökçek'ten Kılıçdaroğlu'na ahlaksız tweet
﻿Fatih Portakal Gülşen'in gerçekte neden tutuklandığını açıkladı. Meydan okudu ve hastag paylaştı
3
﻿Fatih Portakal Gülşen'in gerçekte neden tutuklandığını açıkladı. Meydan okudu ve hastag paylaştı
﻿Almanya’da çıkan orman yangınlarının faturası ağır oldu: 600 milyon Euro
4
﻿Almanya’da çıkan orman yangınlarının faturası ağır oldu: 600 milyon Euro
﻿Cemal Enginyurt Sedat Peker'in açıklamaları için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sedat Peker 7 tweet attı, ''Yarın çok eğleneceğiz'' dedi
5
﻿Cemal Enginyurt Sedat Peker'in açıklamaları için savcılığa suç duyurusunda bulundu. Sedat Peker 7 tweet attı, ''Yarın çok eğleneceğiz'' dedi
﻿Müstehcen görüntüleri ortaya çıkan AKP'li Başkan davam diyerek istifa etti
6
﻿Müstehcen görüntüleri ortaya çıkan AKP'li Başkan davam diyerek istifa etti
﻿Uzmanı uyardı: Çocuğunuzun ‘dikkatine' dikkat edin
7
﻿Uzmanı uyardı: Çocuğunuzun ‘dikkatine' dikkat edin
﻿Beyoğlu'nda 200 polis suçlu aradı
﻿Beyoğlu'nda 200 polis suçlu aradı
﻿Beyoğlu'nda 200 polis suçlu aradı
﻿Antalya Gazipaşa SYDV personel alacak
﻿Antalya Gazipaşa SYDV personel alacak
﻿Antalya Gazipaşa SYDV personel alacak
﻿Diyanet İşleri Başkanlığı mütercim-tercüman alacak
﻿Diyanet İşleri Başkanlığı mütercim-tercüman alacak
﻿Diyanet İşleri Başkanlığı mütercim-tercüman alacak
﻿Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kamyonete çarptı: 1 ölü, 13 yaralı
﻿Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kamyonete çarptı: 1 ölü, 13 yaralı
﻿Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kamyonete çarptı: 1 ölü, 13 yaralı
﻿Kartal'da feci motosiklet kazası: 2 ölü
﻿Kartal'da feci motosiklet kazası: 2 ölü
﻿Kartal'da feci motosiklet kazası: 2 ölü
﻿Kastamonu'da sağanak: Köprü hasar gördü, iki ev boşaltıldı
﻿Kastamonu'da sağanak: Köprü hasar gördü, iki ev boşaltıldı
﻿Kastamonu'da sağanak: Köprü hasar gördü, iki ev boşaltıldı
﻿Kadıköy’de apartman görevlisi evinde ölü bulundu
﻿Kadıköy’de apartman görevlisi evinde ölü bulundu
﻿Kadıköy’de apartman görevlisi evinde ölü bulundu
﻿Pendik’te şüpheli ölüm: Ağaçta asılı bulundu
﻿Pendik’te şüpheli ölüm: Ağaçta asılı bulundu
﻿Pendik’te şüpheli ölüm: Ağaçta asılı bulundu
﻿Çukura düşen yaralıyı kurtarmak istedi, kendisi de düştü
﻿Çukura düşen yaralıyı kurtarmak istedi, kendisi de düştü
﻿Çukura düşen yaralıyı kurtarmak istedi, kendisi de düştü
﻿Akaryakıt tankeri tıra arkadan çarptı: 1 ölü
﻿Akaryakıt tankeri tıra arkadan çarptı: 1 ölü
﻿Akaryakıt tankeri tıra arkadan çarptı: 1 ölü
﻿Cihat Arslan: Bu korku neden, siz devletin polisisiniz! Ben de alayına gider diyorum
﻿Cihat Arslan: Bu korku neden, siz devletin polisisiniz! Ben de alayına gider diyorum
﻿Cihat Arslan: Bu korku neden, siz devletin polisisiniz! Ben de alayına gider diyorum
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.