Sergen Yalçın'dan flaş itiraflar. Katıldığı programda konuştu

Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın, YouTube kanalı Kafa TV'nin konuğu oldu. Yalçın, çok özel açıklamalarda bulundu.

İşte Sergen Yalçın'ın açıklamaları;

''İNANMADIM BABAMA''

"Çok enteresan bir anı anlatayım. Chelsea deplasmanına gidiyoruz. Maçla ilgili 'İnşallah çok fazla santra yapmayız' dedim, çok zor maç yani. Rahmetli babam, bu maç öyle olmayacak dedi '2-0 bitecek, 2 golü de sen atacaksın' dedi. İnanmadım, 'Hadi ya' falan dedim. Şaka mı yapıyorsun dedim babama."

''ANTRENÖRLÜK DÜŞÜNMÜYORDUM''

"Babam bir şey daha söyledi, 'Bu maçları bırak. Sen futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olacaksın, Beşiktaş'ı şampiyon yapacaksın' dedi. Bunu kimse bilmez, 2-3 kişi şahittir." Ben de futboldan sonra çok fazla antrenörlük yapmayı düşünmüyordum."

''BİZ ŞAMPİYON OLACAĞIZ DEDİM''

"Antrenörlüğe başladım. O seviyeyi yakaladım. Beşiktaş'a gelince ilk defa hedef takımda başladım yani şampiyonluğa oynayan bir takımda antrenörlük yaptım. Şampiyon olduğumuz sene teknik ekiple oturduğumuzda biz şampiyon olacağız dedim. Babamın sözü aklıma geldi."

''İNŞALLAH AVERAJLA ŞAMPİYON OLURUZ DEDİM''

İnşallah dedim averajla şampiyon oluruz. Buraya kadar yaşadıysak sonuna kadar yaşayalım dedik. O zaman pandemi dönemi falan vardı. Bayağı zor bir süreçti. Buradan şampiyon olmak kolay değildi. Bunu yakalamak bize nasip oldu.

''BİZİM ŞAMPİYON OLMAMIZ LAZIMDI''

"3 tane büyük takım yarışıyordu. Biz o kadar mücadele etmişiz ki bizim şampiyon olmamız lazımdı. O şampiyonluğun verdiği gururun benim açımdan hiçbir karşılığı yok. O duygularım beni motive etti. Babam bana böyle bir şey söyledi yıllar önce o beni inanılmaz beni motive etti. İzleyiciler hadi ya diyecek ama gerçekten yaşadım bunu."